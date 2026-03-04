Цены на нефть не поверили в план Трампа 'открыть' ключевую артерию поставок нефти

Аналитики отмечают, что военные корабли США в Ормузском проливе могут стать легкой добычей для иранских атак.

Цены на нефть утром 4 марта продолжили рост на фоне новых атак на Ближнем Востоке и обсуждения трейдерами плана США по страхованию и сопровождению танкеров, проходящих через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 10:29 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 2,8 доллара - до 84,2 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила до 76,8 доллара за баррель, прибавив 2,24 доллара.

Bloomberg отмечает, что стоимость нефти марки Brent выросла с начала недели на 12%, что стало самым большим ростом с 2020 года

Президент Дональд Трамп заявил, что Международная корпорация финансирования развития США предложит страхование судов, чтобы обеспечить поставки энергоносителей и других товаров, предоставляя военно-морское сопровождение "при необходимости".

Журналисты отмечают, что предложение США о возможном военном сопровождении танкеров, курсирующих по Ормузскому проливу, было обнародовано после того, как Ирак – второй по величине производитель ОПЕК – по данным собеседников Bloomberg, начал закрывать крупнейшее в стране месторождение Румайла и проект West Qurna.

"После завершения этих мероприятий будет остановлена большая часть добычи в стране", - отмечает издание.

Bloomberg со ссылкой на данные геопространственной аналитической компании Kayrros добавляет, что в Саудовской Аравии основные нефтехранилища быстро заполняются.

Впрочем, аналитики финансовой группы ING Groep NV дают понять, что американские корабли завтра не будут сопровождать танкеры, которые будут транспортировать нефть через Ормузский пролив

"Военно-морские эскорты станут легкой добычей для иранских атак. Поэтому США могут решить подождать с эскортом судов, пока не оценят, что способность Ирана к атакам снизилась", - отмечается в аналитической записке экспертов.

К тому же Bloomberg отмечает, что после обнародования предложения США, Корпус стражей исламской революции предупредил, что корабли, которые будут проходить через Ормузский пролив, могут быть атакованы дронами и ракетами.

Между тем инвестиционная компания Goldman Sachs Group Inc. повысила свой средний прогноз цены на нефть Brent во втором квартале на 10 долларов до 76 долларов за баррель.

"Мы предполагаем, что сокращение поставок нефти через пролив в марте приведет к значительному сокращению запасов ОЭСР и добычи нефти на Ближнем Востоке", – отметили аналитики.

Ситуация в Иране – последние новости

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который "пытался пройти через Ормузский пролив.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готов к переговорам, но "слишком поздно".

