Способна ли РФ захватить Одесскую область до 2027 года: анализ ISW

Такие планы РФ свидетельствуют о том, что амбиции Москвы выходят за пределы пяти регионов Украины.

Российское военное командование продолжает устанавливать чрезвычайно нереалистичные сроки для своих операций, которые не соответствуют реальным боевым возможностям России.

Об этом пишут в своем отчете аналитики из Института изучения войны, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва планирует в течение 2025-27 годов захватить всю Донецкую, Луганскую области, продвигаться в Запорожской и Херсонской, а также захватить всю Одесскую.

"Конкретные сроки российского военного командования для выполнения этих целей в течение трехлетнего периода неясны. Планы России продолжать атаки на юге Украины демонстрируют незаинтересованность Кремля в замораживании линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а российские цели в Одесской области демонстрируют, что Кремль сохраняет территориальные амбиции за пределами пяти украинских регионов, которые Россия незаконно аннексировала, как это давно оценивает ISW", – отметили аналитики.

В то же время, по их оценкам, РФ вряд ли сможет даже продвинуться к Одессе, не говоря уже о захвате всей области. В анализе говорится, что военное командование РФ регулярно устанавливает нереалистичные сроки, начиная с планов Москвы захватить Киев за несколько дней в феврале 2022 года.

"Российское военное командование неоднократно устанавливало сроки захвата всей Донецкой области, но каждый раз российские войска терпели неудачу. Российские войска потратили значительные ресурсы и человеческие ресурсы, пытаясь выполнить цели командования, однако за последние четыре года не смогли достичь значительного прогресса", – добавили аналитики.

Они отметили, что даже российские военные блогеры жалуются на нереалистичные территориальные цели военного командования РФ, что приводит к значительным потерям в их войсках.

"Российское военное командование не корректировало своих требований, несмотря на эти неудачи и обоснованные жалобы. Президент России Владимир Путин даже пытался представить эти цели Соединенным Штатам не только как возможные, но и как неизбежные, чтобы повлиять на мнение США о якобы необходимости капитуляции Украины", – отметили аналитики.

Планы РФ на фронте: что известно

В конце декабря глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявлял, что в течение 2026 года РФ планирует полностью захватить Донецкую и Запорожскую области. Также, по его словам, Москва в течение года планирует максимально продвинуться в Днепропетровской области.

Между тем в ISW сообщили о том, что РФ готовится к масштабной летней наступательной кампании. Они отметили, что враг планирует сконцентрировать усилия на востоке и юге Украины. В то же время, по их подсчетам, у РФ недостаточно резервов, чтобы подготовиться к такому наступлению и достичь своих целей.

