Война на Ближнем Востоке: британские невидимки F-35 одержали первую боевую победу

Британские F-35 впервые в бою уничтожили беспилотники над Иорданией, усиливая противовоздушную оборону региона на фоне эскалации с Ираном.

Британские истребители-невидимки F-35B впервые в истории уничтожили цель в бою, сбив несколько беспилотников над Иорданией. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке: Иран продолжает наносить удары по странам региона в ответ на удары США и Израиля. Истребители F-35B действовали вместе с Typhoon и самолетом-заправщиком Voyager, перехватывая беспилотники в воздушном пространстве Иордании и Ирака.

"Это первый случай, когда F-35 Королевских ВВС уничтожил цель во время операции", – подчеркнули в МО Великобритании.

F-35B предназначены для задач "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и радиоэлектронной борьбы. Их возможности короткого взлета и вертикальной посадки позволяют действовать с авианосцев и десантных кораблей в сложных условиях.

Великобритания получила свои истребители F-35 от американского производителя Lockheed Martin в 2012 году, а начальную оперативную готовность они достигли в 2018-м.

В ответ на угрозу со стороны Ирана Великобритания также развернула дополнительные средства ПВО на Кипре, включая радары, системы борьбы с беспилотниками и наземные системы противовоздушной обороны.

Кроме того, в Восточном Средиземноморье развернут эсминец типа 45 HMS Dragon и вертолеты Wildcat для противодействия дронам и ракетам.

"Мы быстро движемся к дальнейшему усилению нашего оборонного присутствия в Восточном Средиземноморье", – заявил министр обороны Джон Гилли.

За последние дни союзники США и Великобритании сбили сотни иранских ракет и беспилотников, в том числе на авиабазах в регионе.

