Свириденко сообщила о начале выплат обновленной помощи на детей: кто получит деньги

Спецсчета для получения средств уже можно открыть в "Ощадбанке".

В Украине начались выплаты "детского пособия". В частности, для 1370 человек начали поступать средства по программе "еЯсли ", сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Выплата составляет 8 тысяч гривень ежемесячно при выходе на работу матери, отца или опекуна, после того, как ребенку исполнился 1 год. Средства можно использовать для оплаты няни, ассистента или садика", - отметила она.

Спецсчета для получения этих средств уже можно открыть в "Ощадбанке".

Также, по словам премьер-министра, более 46 тысячам семей перечислены выплаты по уходу за ребенком до 1 года, которые с начала этого года составляют 7 тысяч гривень в месяц.

"Правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности через "Дию". Получение помощи по уходу за детьми должно быть максимально простым, понятным и удобным для семей", - подчеркнула Свириденко.

С 1 января 2026 года в Украине действует новый порядок выплат государственной помощи семьям с детьми. В частности, единовременная выплата при рождении ребенка составляет 50 000 грн. Также предусматривается выплата по программе "еЯсли" - поддержка для ухода за ребенком от 1 до 3 лет - 8000 грн ежемесячно. Она будет предоставляться тем, кто начал работать на полный рабочий день после достижения ребенком одного года. Кроме того, предусматриваются дополнительные 7 тысяч гривень в месяц для беременных женщин, которые официально не работают.

В феврале стало известно, что многие украинцы столкнулись с задержками при оформлении "детских" выплат, которые повысили с 1 января. В Пенсионном фонде сообщили, что с начала 2026 года получили уже много обращений - только за январь в учреждение поступило 96 тысяч заявлений на различные виды пособий.

