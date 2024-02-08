На судне 25 тысяч тонн украинской пшеницы для народа Нигерии.

Сегодня, 8 февраля, Украина впервые отправила собственным морским коридором гуманитарное зерно в рамках программы Grain from Ukraine. Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, из портов Большой Одессы впервые в 2024 году вышло судно с украинской пшеницей в рамках программы Grain from Ukraine. На судне 25 тысяч тонн украинской пшеницы для народа Нигерии.

"Событие является знаковым, поскольку это первое судно в рамках программы Grain from Ukraine и Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП - ред.), которое отправлено собственным украинским морским коридором", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что участие в отправке судна приняли министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, региональный директор ВПП для Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы Корин Флейшер, представители посольства Дании в Украине, ВПП ООН, Минагрополитики, органы местного самоуправления.

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Украинский зерновой коридор

Осенью прошлого года, после срыва "зернового соглашения" россиянами, Украина создала временный зерновой коридор без привлечения российской стороны. Первое судно с зерном вышло из одесского порта 19 октября.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о передаче катеров Украине. По его словам, Украина наладила взаимоотношения с Болгарией, Румынией и Турцией для функционирования этого коридора. Также, по его словам, несколько государств уже передали Украине морские катера для сопровождения кораблей, которые курсируют зерновым коридором в Черном море.

В то же время президент отметил, что в рамках инициативы Grain from Ukraine в Сомали, Эфиопию, Кению и Йемен было доставлено 170 тысяч тонн украинского зерна.

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