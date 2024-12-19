Министр агрополитики в комментарии УНИАН разъяснил недавнее заявление президента Владимира Зеленского о помощи народу Сирии.

По поручению президента Владимира Зеленского в Украине сейчас прорабатываются логистические пути и возможности поставки продуктов питания в Сирию. Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Коваль.

"Украина занимает такую позицию, что там, где трудно, мы должны быть. И важно, что мы являемся гарантом продовольственной безопасности во всем мире, поэтому наши фермеры, наши аграрии выращивают продукцию, чтобы она поставлялась именно в те регионы, которым это больше всего нужно", - сказал Коваль.

По его словам, сейчас идет процесс определения потребности и возможности доставки. Потому что Украина не имела даже дипломатических отношений с предыдущим режимом.

Видео дня

"Сегодня процессы, которые происходят в Сирии, показывают нам, что помощь стране нужна. И мы готовимся к поставкам. Мы видим, что наибольшая потребность сейчас с сирийской стороны по крайней мере из той информации, которая заходит к нам, это мука, сахар, масло, продуктовые наборы. И также есть потребность в пшенице", - добавил министр.

Гуманитарная помощь Сирии - что известно

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 14 декабря рассказал, что Украина готова помочь Сирии продовольствием и в целом в стабилизации ситуации в этой стране. По его словам, Украина готова помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса. В частности, благодаря гуманитарной программе "Зерно из Украины" - Grain from Ukraine.

Сообщалось, что РФ выводит свои разрозненные гарнизоны из северных и восточных районов Сирии и даже с позиций в Алавитских горах на западе страны. Однако россияне до сих пор остаются на своих двух главных базах - Хмеймим и Тартус.

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