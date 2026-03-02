Власти убили десятки тысяч человек: Зеленский прокомментировал ситуацию в Иране

Россия должна прислушаться к тому, что произошло с иранскими лидерами, сказал Зеленский.

Изменения в Иране, произошедшие в результате ударов США и Израиля, должны быть "использованы надлежащим образом" на благо народа страны, который выдержал насилие со стороны властей.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что иранские власти убили "десятки тысяч человек только за последние пару месяцев", имея в виду подавление протестов.

Иран, по его словам, "предопределил, как с ним будут обращаться", поставляя России ударные беспилотники для атак на Украину, а также "разжигая войны в регионе".

Видео дня

"Важно, чтобы этот шанс на перемены в Иране был использован должным образом. Иранский народ долгое время был предоставлен сам себе, терпя насилие, противостоя иранскому режиму", - констатировал Зеленский.

Он повторил свое утверждение о том, что решимость США "приносит результаты".

Зеленский поблагодарил "всех, кто пытается предотвратить распространение войны", и сказал, что Россия должна прислушаться к тому, что произошло с иранскими лидерами, чтобы "в конце концов справедливость восторжествовала".

Ситуация в Иране

Как сообщал УНИАН, 28 февраля США нанесли удар по Ирану. Ключевые удары были нанесены по объектам политического и военного руководства страны. В частности, сообщалось об ударах по офису верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в результате которого он был убит. Также были поражены объекты разведки и других силовых структур. В результате этих атак было ликвидировано все высшее руководство страны.

В США заявили, что целью спецоперации является усиление давления на Тегеран для достижения нового соглашения по иранской ядерной программе.

Сегодня утромстало известно, что террористическая группировка "Хезболла" вступила в войну Израиля и США с Ираном и нанесла удары по Израилю.

Вас також можуть зацікавити новини: