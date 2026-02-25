В Украине подорожает стратегически важный продукт: насколько вырастет цена

Бизнес жалуется на высокую себестоимость производства.

Цены на макаронные изделия украинского производства вырастут на 10-12% в 2026 году. Себестоимость производства этой продукции в прошлом году росла быстрее, чем отпускные цены.

Аналитик компании ProConsulting Алексей Надводнюк на съезде совета директоров союза "Мукомолы Украины" отметил, что повышение цен от отечественных производителей может вызвать еще больший рост доли импортных товаров на рынке макаронных изделий. Сейчас доля продукции украинских производителей составляет 43,7%, а остальное – это завезенные из-за рубежа товары.

Интересная тенденция среди украинских потребителей макарон – рост спроса на премиальные продукты. Такие продукты ранее поставлялись в Украину в рамках гуманитарной помощи.

Видео дня

Также в структуре рынка растет доля макарон быстрого приготовления. Именно их в основном Украина отправляет на экспорт – за счет своего качества такой товар высококонкурентен.

С марта этого года за некоторые макаронные изделия будет начисляться 15% "Национального кэшбэка" вместо прежних 10%. В Союзе надеются, что это будет стимулировать потребителей больше покупать именно украинские макароны.

Цены на продукты в Украине – последние новости

В Украине дорожает картофель, килограмм которого продают в диапазоне 7-14 гривен. Цены на него будут расти и в дальнейшем из-за традиционной для фермеров нехватки качественных хранилищ и, соответственно, сокращения запасов овоща. В то же время стоимость картофеля все еще в среднем на 56% меньше, чем год назад.

В сторону роста колеблются цены и на куриные яйца. Так, на рынке они подорожали за выходные на 4-9%. Стоимость яиц обычно снижалась с наступлением теплой погоды, однако в этом году такое снижение вряд ли будет значительным, прогнозируют эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: