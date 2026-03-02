Трамп рассказал о планах на будущее Ирана, но отказался защищать иранский народ, - NYT

Трамп также заявил, что у него есть "три очень хороших варианта" на роль главы Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать наступление на Иран в течение "четырех-пяти недель", если это потребуется, при этом, по его словам, Израилю и Соединенным Штатам "не составит труда" поддерживать интенсивность боевых действий.

В интервью газете The New York Times Трамп заявил, что у него есть "три очень хороших варианта" на роль главы Ирана, хотя он отказался назвать их.

Когда его спросили о планах по передаче власти, Трамп сказал, что надеется, что иранские военные силы просто передадут свое оружие иранскому населению.

"Если подумать, они действительно могли бы сдаться народу", – сказал он.

Также предложил несколько вариантов передачи власти новому правительству. Среди предложенных им вариантов был исход, аналогичный тому, что он осуществил в Венесуэле, когда в результате американского военного удара был смещен только высший руководитель, а большая часть остального правительства осталась на своих местах, но теперь готова сотрудничать с Соединенными Штатами.

"То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, – это идеальный сценарий", – сказал он.

Он также описал противоположный сценарий, в котором иранский народ свергнет существующее правительство.

"Это будет зависеть от них самих, сделают они это или нет", – сказал Трамп. "Они говорили об этом годами, так что теперь у них, очевидно, появится возможность".

При этом Трамп заявил, что готов снять санкции с Ирана, если новое руководство покажет себя прагматичным партнером. Но он также отказался сказать, как будет – и будет ли вообще – его администрация защищать иранский народ, который, по его словам, должен свергнуть нынешнее правительство:

"Я не даю никаких обещаний ни в ту, ни в другую сторону; ещё слишком рано. У нас есть работа, и мы её очень хорошо выполнили. Я бы сказал, что мы значительно опережаем график".

Что еще Трамп говорил об Иране

Ранее Трамп заявил об уничтожении девяти иранских военных кораблей. Пор его словам, США продолжают преследовать остальные иранские военные корабли, и эти корабли также скоро "будут плавать на дне моря".

Он также заявил, что Иран уже просит у Вашингтона о переговорах. По его словам, во время американской операции погибли 48 иранских лидеров.

