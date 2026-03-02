Как понять, что 'говорит' собака языком тела: приведены 10 примеров

Владельцы не всегда могут правильно понять язык тела животного.

Хотя многие владельцы собак выработали собственные методы общения и доверия друг к другу, которые не всегда соответствуют результатам исследований, есть определенные вещи, которые ваша собака пытается вам сказать с помощью языка тела. Однако, как отмечает издание Your Tango, обычные люди обычно неправильно их понимают.

Издание пояснило, что это не означает, что такой человек является плохим владельцем домашнего питомца. В частности, согласно исследованию 2025 года, большинство владельцев собак склонны неправильно воспринимать язык тела своих собак, поскольку смотрят на них через призму собственного контекста, эмоций и опыта.

Перечислено 10 вещей, которые ваша собака пытается вам сказать с помощью языка тела, но вы можете их неправильно понять:

1. Они устанавливают границы, лежа на спине

Хотя переворачивание на спину иногда является признаком доверия, покорности и игривости у собак, также возможно, что они проявляют стресс и пытаются установить границы.

Согласно исследованию Аризонского государственного университета, владельцы домашних животных часто проецируют собственное настроение на своих собак, что затрудняет им эффективное восприятие языка тела собаки.

В то же время, объясняет издание, это не означает, что владельцы этих животных не уважают своих собак или заставляют их делать то, чего они не хотят.

2. Они зевают от стресса

Когда собака перегружена или чрезмерно возбуждена, она может зевать не потому, что устала, а потому, что находится в стрессовом состоянии.

Например, если уже прошло обычное время сна вашей собаки или она относительно расслаблена, зевание может указывать на ее обычную усталость. Однако если они явно находятся в стрессовом состоянии, чрезмерно возбуждены или перегружены миллионом вещей, происходящих в их окружении, они тоже могут зевать. Еще животное может копировать владельца и зевать вслед за ним, чтобы создать ощущение связи и доверия.

3. Они глазами показывают свою тревогу

Если собака показывает белки глаз, которые эксперты называют "глазами кита", это может означать, что она испытывает тревогу или стресс.

При этом, как объясняет издание, если хозяин и собака были обучены устанавливать зрительный контакт, животное таким образом может использовать такое поведение, чтобы получить лакомство или привлечь внимание.

4. Неподвижность может быть предупреждающим знаком

Когда ваша собака испытывает необходимость оставаться абсолютно неподвижной, она часто чувствует дискомфорт. В статье подчеркивается, что это не забавная привычка, а предупреждающий знак.

Отмечается, что если обычный человек склонен не обращать внимания на такое поведение или оправдывать его, ваша собака пытается вам что-то сказать с помощью языка тела.

5. Махание хвостом не всегда означает счастье

В зависимости от угла наклона хвоста собаки, ее общего языка тела и скорости, с которой она машет хвостом, хвост собаки может рассказывать разную историю.

Как отмечает издание, если собака машет хвостом низко и медленно, это иногда может быть признаком тревоги и агрессии.

6. Они рычат, чтобы установить границы

Хотя рычание часто может быть признаком агрессии у собак, также возможно, что это просто способ установить границы или физически выпустить пар.

7. Они отворачиваются, чтобы разрядить напряжение

Подобно тому, как люди прибегают к избеганию, когда им некомфортно, если ваша собака отворачивается, когда вы с ней разговариваете, или избегает зрительного контакта, когда ее наказывают строгим тоном, она пытается разрядить напряжение.

8. Они оттягивают уши назад, когда боятся

Оттягивание ушей назад может иметь несколько значений, в зависимости от контекста их тела, настроения и окружения. Собаки часто оттягивают уши назад, когда боятся или чувствуют неуверенность. Они пытаются лучше понять свою ситуацию и окружение, даже если хозяева легко пропускают это мимо внимания.

9. Их "прыжки" иногда означают, что они перевозбуждены

Как объясняют эксперты из Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета, если собака в течение дня не получает достаточно физических нагрузок, случайные всплески энергии могут быть непроизвольным действием, направленным на высвобождение всей накопленной энергии, стресса и эмоций.

10. Они часто поднимают лапу, когда не уверены

Они не уверены, как реагировать, нуждаются в дополнительном пространстве, чтобы слушать, или просят своего владельца о внимании и защите, когда ситуация кажется непредсказуемой.

