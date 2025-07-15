Вместе со свининой может обновить ценовые максимумы и курятина.

Цены на мясо в Украине в июне взлетели на 20-30%, и эксперты допускают его дальнейшее подорожание. Об этом говорится в статье УНИАН.

"Летом 2025 года цены на мясо в Украине, вероятно, будут оставаться высокими или расти умеренно", - отмечает в комментарии УНИАН аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

Как сообщают в УКАБ, цены на свиной ошеек в ближайшие месяцы будут колебаться в пределах 320-350 грн/кг (в июне было более 330 гривень за килограмм). Причиной высокой стоимости называют дефицит живого веса, стабильный спрос и сезонный рост закупок в период отпусков.

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Стоимость говядины в июне составляла, в среднем, 336 грн/кг, что на 22% больше, чем в прошлом году. И, по прогнозам экспертов, в дальнейшем стоимость этого мяса может подняться еще на 5-7%.

"Особенно в августе, из-за ограниченного предложения и расходов на содержание скота" - добавляют в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Цены на куриные бедра, филе или тушки, по мнению специалистов, также могут незначительно вырасти. Среди причин подорожания курятины называют рост расходов на корма.

В то же время в пресс-службе "ЭКО-маркет" считают, что цены на мясо в Украине будут оставаться стабильными до конца осени.

"На текущий момент рынок вошел в фазу относительной стабильности. Если не произойдет форс-мажоров - резкого роста валютного курса, неурожая зерновых (которые формируют кормовую базу), энергетического кризиса или изменений в налоговой среде, - цены будут оставаться стабильными как минимум до конца осени", - говорит она.

Инфляция в Украине - последние новости

По данным Государственной службы статистики, за последний год в Украине подорожали почти все продукты, некоторые - втрое.

В то же время годовая инфляция в июне 2025-го (по сравнению с июнем 2024-го) впервые за год замедлилась - до 14,3%.

В Нацбанке отмечают, что зарплаты украинцев не успевают за ростом цен. Согласно недавним данным НБУ, инфляция "съедает" рост доходов.

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