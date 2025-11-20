Сейчас стоимость продукта вполовину меньше, чем год назад.

Оптовые цены на морковь в Украине снизились за неделю в среднем на 21%. В зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции, овощ отгружают в диапазоне 5-11 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Спрос на морковь сейчас остается достаточно сдержанным, поскольку к продаже все чаще предлагаются овощи среднего и низкого качества. В то же время наблюдается сезонное увеличение предложения моркови на рынке.

На фоне того, что предложение существенно превышает спрос, фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на имеющиеся партии корнеплода в сторону снижения.

Видео дня

Следует отметить, что оптовые цены на морковь в Украине в среднем уже на 59% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

За килограмм моркови в Novus надо заплатить 9,29 гривен.

В Varus цена на морковь весовую составляет 10,90 грн/кг.

Полезный овощ в АТБ продают по 8,95 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Стоимость овощей борщевого набора, куда входит в том числе и морковь, будет оставаться на относительно низком уровне до конца года, сообщил УНИАН президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Фермеры не имеют возможность долго хранить эту продукцию, поэтому будут пытаться быстро ее распродать после сбора урожая.

В целом же цены на продукты в ноябре будут аналогичны октябрьским с небольшим отклонением в сторону увеличения в пределах 1,5%, прогнозирует в разговоре с УНИАН экономист Олег Пендзин. А вот в последнем месяце года продовольственной инфляции из-за сезонных факторов не избежать.

Вас также могут заинтересовать новости: