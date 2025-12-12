Во время обследования ученые видели чепуру большую, цаплю серую, лебедя-шипуна, крякву и других пернатых.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, в устьевой части реки Припять, специалисты провели учеты птиц водно-болотного комплекса - в целом численность пернатых на водоеме составляет более 1500 особей.

Как сообщили в заповеднике в Facebook, обследование охватило значительный участок поймы с густыми зарослями камыша, разветвленной сетью притоков, мелководных заливов и островов, покрытых лиственными лесами.

По словам ученых, птицы отряда Гусеобразные (Anseriformes) чаще всего встречались на мелководьях, где они активно кормились и отдыхали. Баклан большой (Phalacrocorax carbo) преобладал на русле реки - его наблюдали во время охоты, отдыха и перелетов большими стаями. В послегнездовой период эти птицы образуют значительные скопления и контролируют акватории в поисках мест концентрации рыбы.

В сообщении говорится, что во время обследования также замечено чепуру большую, цаплю серую, лебедя-шипуна, гуся серого, крякву, чирянку малую, чайки обыкновенной и чайки желтоногого.

"Всего зафиксировано 12 видов птиц, среди них три вида, занесенные в Красную книгу Украины: неразень (Anas strepera), гоголь (Bucephala clangula), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Общая численность пернатых на водоеме поражает - более 1500 особей!", - отмечают исследователи.

В то же время они обращают внимание, что это - только начало зимнего мониторинга орнитофауны, который продлится в течение сезона и позволит отследить изменения в численности и пространственном распределении птиц на водно-болотных угодьях заповедника.

Ранее УНИАН сообщал, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали, как в лесу зимуют божьи коровки, на которых повлияли изменения климата, что нарушает привычные ритмы жуков. По словам исследователей, эти яркие жучки способны предчувствовать силу грядущих холодов - чем суровее должна быть зима, тем тщательнее они ищут надежные, закрытые и теплые укрытия, где можно переждать непогоду.

Однако сейчас все иначе - божьи коровки сгруппировались под толстой корой огромной сухой сосны и просто в мелких трещинах. Ученые говорят, что это признак особой стужи, или наоборот - нехватка действительно надежных зимних укрытий в более теплый, чем всегда, декабрь.

Кроме того, мы также рассказывали, что в районе Чернобыля зафиксировали всеядное животное. Речь идет о енотовидной собаке, или еноте уссурийском, который относится к видам с чрезвычайно гибким пищевым поведением - он потребляет все, что ему доступно в конкретный момент.

