На изменение цвета лиманов влияют галобактерии.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) жара, которая сопровождала лето 2025 года, поспособствовала образованию "рассолов", которые из-за водорослей и бактерий похожи на "марсианские пейзажи". Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, который обнародовал соответствующие фото.

По его словам, из-за жаркого лета естественным путем закрылись две прорывы между Черным морем и Тузловскими лиманами, которые находятся в одноименном заповеднике. Кроме того, добавил ученый, вода из Дуная не поступает в указанные лиманы из-за того, что река в последние десятилетия имеет очень низкий уровень. В результате, определенные Тузловские лиманы высохли и на некоторых сформировалась соль.

"А вот на заповедных озерах Ювеналия Зайцева, рядом с песчаной пересыпью заповедной зоны в нацпарке, сформировалась невероятная картина, которая "разрисована" специальными водорослями и бактериями", - пояснил Русев.

Различные цвета соли, говорит ученый, происходят из микроэлементов таких минералов, как магний, калий и кальций - чем темнее соль, тем выше концентрация минералов и примесей. В этой "смеси" даже есть концентрация тяжелых металлов, которые, по данным Русева, добавляются из-за загрязнения водоемов.

На изменение цвета лиманов со средней и высокой соленостью влияют галобактерии - тип галофильных архей (также известных как галоархеи), которые делают водоемы розовыми, красными и оранжевыми.

"Это особенно заметно там, где интенсивно испаряется вода. Самый соленый рассол, или рассольник, получается насыщенно-красным, потому что галобактерии берут верх, и гиперсолевой рассол вызывает образование красного пигмента в протоплазме водорослей Dunaliella", - отмечает Русев.

Сейчас, с началом дождей, цвет на озерах постепенно будет меняться.

Как писал УНИАН, на юге Одесской области, в районе курорта "Рассейка", почти высох заповедный лиман. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что 2025 год стал "условно кризисным" для водности Тузловских лиманов. В частности, глубина лимана Малый Сасык, возле "Россейки", почти исчезла, а в некоторых местах достигает нескольких сантиметров. Однако слой ила там очень большой, особенно напротив баз отдыха, из которых в течение многих лет противозаконно сливались канализационные стоки, отметил ученый.

