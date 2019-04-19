"Прощай, Дрого!": звезда «Игры престолов» сбрил бороду ради экологии (видео)

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале «Игра престолов» и Аквамена в фильме «Аквамен», сбрил бороду и развеял ее по пустыне ради сохранения природы. Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале актера.

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В ролике, озаглавленном как «Прощай, Дрого… Я побрился!», актер избавился от растительности на лице и попутно рассказал о том, что пластик уничтожает Землю.

Он призвал зрителей перерабатывать отходы и, в частности, пользоваться алюминиевыми банками. Момоа подчеркнул, что воду тоже следует покупать в банках, а не в пластиковых бутылках.

Джейсон Момоа также сыграл в таких лентах, как «Дикий», «Лига справедливости», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Плохая партия».

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, что в мужской бороде содержится больше микробов, чем в шерсти собак.