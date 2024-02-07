Ученые предполагают, что эти медузы обладают целым набором неизвестных ранее ядов.

Ученые обнаружили новый вид медуз, которые, возможно, обладают арсеналом уникальных ядов, которых ранее человечество не знало. Об этом сообщает Newsweek.

Новый вид, названный Santjordiapagesi, был обнаружен на глубине 2664 фута (почти 812 метров - УНИАН) недалеко от японских островов Огасавара. Эти медузы плавали вокруг глубоководного вулкана, известного как кальдера Сумису.

По словам ученых, новая медуза, которую видели только дважды, представляет собой зонтикообразную медузу размером около 4 дюймов (10 сатиметров - УНИАН) в поперечнике и с красным крестом в центре тела. Именно благодаря этому медузу назвали в честь Георгиевского креста.

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Как сообщается, медузу поймали с глубины и проанализировали ее ДНК, в результате которого выяснилось, что она настолько отдаленно связана со всеми другими видами, что ученым пришлось дать не только новое название вида, но и целый новый род и подсемейство.

"Этот вид сильно отличается от всех обнаруженных на сегодняшний день глубоководных медуз. Он относительно небольшой, в то время как другие виды, обитающие в такой среде обитания, намного крупнее", - говорят ученые.

Поскольку этот новый вид настолько эволюционно отличается от других видов, обнаруженных ранее, исследователи предполагают, что он может содержать коктейль ядов, радикально отличающийся по химическому составу от всего, что наблюдалось ранее.

Как сообщается, медуза Георгиевского креста в основном прозрачна, за исключением характерного красного креста, который, как полагают, мешает хищникам обнаружить любую биолюминесцентную пищу, которую медуза имеет внутри своего брюха.

Исследователи надеются, что дальнейшие экспедиции к глубоководному вулкану позволят увидеть больше редких медуз.

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