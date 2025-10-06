По словам специалиста, моногамность эволюции не выгодна.

В Украине обитают три вида лебедей, которых можно увидеть почти во всех регионах страны несмотря на определенные различия, всех их объединяет один устойчивый миф - об их якобы "верности на всю жизнь".

Орнитолог Василий Костюшин в комментарии "Телеграфу" объяснил, что представление об абсолютной верности лебедей является преувеличением. По его словам, эти птицы действительно могут создавать пары на длительное время, но это не является правилом для всех. Пары нередко меняются по естественным причинам - например, когда одна из птиц погибает или исчезает.

Специалист отметил, что продолжительность жизни диких лебедей в среднем составляет 20-30 лет, хотя некоторые могут доживать и до полувека. Поэтому в природе случаются длительные отношения, но утверждать, что это является доминирующей тенденцией, невозможно.

Видео дня

Костюшин отметил, что подобное поведение свойственно и другим видам птиц с длинным жизненным циклом. Например, альбатросы также формируют постоянные пары, однако даже среди них наблюдаются случаи "разводов". Если раньше они случались у около 1% пар, то из-за климатических изменений этот показатель вырос до 8%.

По мнению орнитолога, с точки зрения эволюции моногамия не всегда выгодна. Природа обеспечивает определенную гибкость - если партнер оказывается "непригодным", например, не способен дать потомство, птица ищет другого. Такой механизм помогает виду выживать и адаптироваться к условиям среды. Костюшин говорит:

"Эволюции, в принципе, не выгодно формировать в моногамии. Должен быть баланс. Если партнер дефектный, то его нужно менять, например, если от него нет потомства. Поэтому природа делает это гибко".

По словам специалиста, самым распространенным в Украине является лебедь-шипун, который гнездится по всей территории, кроме горных районов. Лебедь-кликун обычно является пролетным или зимующим видом, а малый лебедь занесен в Красную книгу Украины и встречается редко.

Лебеди в Украине

Как писал УНИАН, в начале сентября в Одесской области, на территории заповедника собрались на отдых сотни лебедей шипунов, которые являются "холостыми". Ученый Иван Русев рассказал, что более 500 лебедей шипунов собрались на отдых на Джантшейском лимане, где расположены участки нацпарка "Тузловских лиманов" и Дунайского биосферного заповедника. Они все были невероятно белые, как пояснил Русев, это преимущественно холостые лебеди, которые собрались из разных водоемов, расположенных неподалеку.

Вас также могут заинтересовать новости: