На пляж Тасмании выбросило гигантского вестника бедствия: что это за существо

Удивительная рыба обычно обитает на больших глубинах и появляется на поверхности лишь, когда болеет или умирает.

Трехметровая рыба-весло, которую в японском фольклоре считают вестником несчастий, оказалась на берегу Тасмании, вызвав удивление местных жителей. Как пишет The Guardian, житель городка Пингвин Тони Чизман выгуливал своих собак на пляже Презервейшн-Бей, когда заметил блестящее существо, вокруг которого кружились чайки.

"Когда я подошел ближе, увидел огромную рыбу с яркими цветами и длинными "веерами" на подбородке и голове. Никогда ничего подобного не видел", - рассказал он.

Профессор Кулум Браун из Университета Маккуори объясняет: найденная рыба - это, скорее всего, гигантская рыба-веслонос. Экземпляр, найденный в Пингвине, вероятно, был самым большим и самым известным.

"Они очень необычны: длинные, лентовидные, с непрерывным спинным плавником", - говорит ученый.

Эта огромная рыба, которую в японском фольклоре считают вестником бедствия, обычно живет на больших глубинах, и ее можно увидеть только тогда, когда она больна или умирает. По словам ученых, "веслоносы" могут вырастать до 8-9 метров, но живут на глубине от 200 до 1500 метров. На поверхности их замечают только тогда, когда они в очень плохом состоянии.

В японской мифологии эту рыбу называют ryūgū-no-tsukai - "посланником морского бога". Ее появление якобы предвещает беду, в частности землетрясения или цунами. Однако исследования показывают, что связи между появлением этих удивительных существ и катастрофами нет. "Они просто иногда выплывают без причины", - говорит Браун.

Историки также связывают этих рыб с легендами о морских змеях: в XVIII-XIX веках моряки видели их именно тогда, когда больные рыбы метались у поверхности. В 1878 году австралийская газета даже сообщала о "морском змее", найденном возле Пингвина - и на гравюре он очень напоминал рыбу-весло.

Эти чрезвычайно редкие, яркие и впечатляющие существа имеют почти мифический статус - подобно гигантским кальмарам, говорят исследователи.

Напомним, в Бразилии обнаружена новая порода мясоядных рептилий, которые жили до появления динозавров. Это Tainrakuasuchus bellator - существо, которое жило 240 млн лет назад и было хищником, принадлежавшим к группе Pseudosuchia - ранних родственников современных крокодилов и аллигаторов.

По мнению ученых, находка свидетельствует о существовании грозного охотника, жившего в триасовом периоде. Исследователи из Федерального университета Санта-Мария утверждают, что Tainrakuasuchus bellator достигал около 2,4 метра в длину и весил около 60 килограммов.

