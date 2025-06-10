Примечательно, что рыбу-льва замечали даже зимой - в мелководных заливах и в условиях относительно низких температур.

После нескольких лет спорадических появлений ядовитая рыба-лев/крылатка (Pterois miles) официально признана постоянным обитателем Адриатического моря.

Об этом сообщают исследователи из хорватского Института океанографии и рыбного хозяйства в Сплите. Согласно их отчету, с июня прошлого года по январь 2025-го было зафиксировано 122 встречи этого вида. Это демонстрирует чрезвычайно быстрое распространение Pterois miles вдоль восточного побережья Адриатики.

Этот вид представляет серьезную угрозу для местной морской фауны: он активно охотится на мелких рыб и не имеет естественных врагов в регионе, что только способствует стремительному росту его популяции.

Видео дня

Кроме того, рыба-лев имеет ядовитые шипы, укол которых может представлять опасность для человека. В случае ранения необходима своевременная медицинская помощь, поскольку токсин вызывает сильную боль, отек и, в некоторых случаях, серьезные осложнения:

"Мы посвятили часть нашей научной работы предложениям по мерам по ее уменьшению, включая потенциальное удаление, особенно в морских природоохранных зонах. Важно отметить, что этот вид является съедобным, поэтому поощряется целенаправленный отлов".

Другие необычные виды

Напомним, в начале года на пляже Плайя-Кемада (остров Лансароте, Канарские острова) отдыхающие нашли редкую глубоководную "рыбу-ремень", известную в народе как "рыба Судного дня".

Обычно эта длинная, серебристо-голубая рыба с красноватым плавником обитает на большой глубине в мезопелагиальной зоне - далеко от побережья

В японской мифологии рыба-ремень (Ryūgū no tsukai) считается предвестником катастроф - землетрясений, ураганов, цунами или циклонов, поскольку выталкивается на поверхность именно перед стихийными бедствиями.

Однако ученые предостерегают, что вероятная связь между появлением рыбы и катастрофами - больше легенда, чем факт: сопоставление данных показало лишь единичные совпадения.

Вас также могут заинтересовать новости: