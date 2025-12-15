Гнезда этой крупной птицы являются доказательством стабильности и расширения популяции в регионе.

В лесу Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника исследователи зафиксировали 17 гнездо орлана-белохвоста - редкого хищника, который по происхождению близок к белоголовому орлану, возникшему миллионы лет назад.

Как сообщили в учреждении, еще в июле ученые заповедника во время обследования участка в Куповатском ПНДВ зафиксировали трех молодых орланов-белохвостов. Один из них тогда летал довольно неуверенно, что могло свидетельствовать о его недавнем вылете из гнезда или определенных трудностях с развитием. Однако, несмотря на внимательные поиски, найти гнездо тогда не удалось, потому что летом густая листва в ольшанике скрыла все возможные ориентиры.

"Было принято решение вернуться осенью, когда крона деревьев откроет обзор и позволит тщательнее обследовать территорию. Такая тактика полностью оправдала себя: после повторного обхода гнездо удалось обнаружить", - отмечают ученые.

Это уже 17-е подтвержденное гнездо орлана-белохвоста, подчеркивают исследователи, в пределах Чернобыльского заповедника.

"И это - еще одно важное доказательство стабильности и расширения популяции этого редкого вида в регионе", - обращают внимание специалисты.

Орлан-белохвост: что известно о редкой птице

Орлан-белохвост (орел-серохвост, серохвост) - птица отряда соколообразных семейства ястребиных. Это один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии - размах крыльев достигает 2,5 м. По происхождению очень близок к белоголовому орлану, распространенному в Северной Америке. Они возникли в результате дивергенции не позднее начала миоцена (примерно 10 миллионов лет назад), но не раньше среднего олигоцена (примерно 28 миллионов лет назад).

Взрослые орланы-белохвосты имеют белый хвост (у молодых птиц окраска хвоста бурая). Масса тела - почти до 7 кг. Поселяется в прибрежных лесах вблизи водоемов, богатых рыбой, а гнезда устраивает на высоких деревьях, как можно дальше от людей. В большинстве районов распространения является редким. Еще в прошлом веке численность значительно сократилась вследствие преследования со стороны человека и отравления птиц ядохимикатами. В течение последних нескольких десятилетий численность во многих странах частично восстановилась. В Украине оседлая, кочевая, перелетная птица.

Орлан-белохвост занесен во все три издания Красной книги Украины. В последнем издании (2009) он отнесен к категории "редкий". Вид занесен в Красный список МСОП и Европейский Красный список. Включен в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Приложение II Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе, Приложения I и II Конвенции о сохранении видов диких животных, которые мигрируют.

Считают, что именно орлан-белохвост был прообразом "белого орла" на гербе Польши - большой хищной птицы с голым цевьем. Во многих странах редкую птицу изображают на почтовых марках. В частности, в Украине в 2019 году были выпущены памятные 2-гривневые и 10-гривневые монеты с изображением орлана.

Как писал УНИАН, летом возле Чернобыля была найдена новая гнездовая территория орланаи исследователи сообщили, что ищут семью этих крупных птиц. Говорилось, что в конце июля орнитолог Сергей Домашевский обследовал окрестности села Оташев, где ранее неоднократно наблюдали молодого орлана. Птица почти не боялась автомобилей и близко подпускала к себе людей - поведение указывало на наличие гнезда поблизости.

