Из-за агрессии РФ погибли сотни редких животных: почему страна-агрессор использует Каспий

Неисправные ракеты, падающие в море, приводят к химическому загрязнению среды обитания млекопитающих.

В Каспийском море сотни редких тюленей - каспийских нерп - погибли из-за войны, которую Россия развязала против Украины на Каспийском море. Об этом заявил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, этот вид тюленей является эндемиком и встречается исключительно на Каспии, и только в 2025 году было обнаружено 2 212 мертвых животных.

"Период марта-апреля 2026 года сопровождался мощным кумулятивным стрессом для Каспия - единственного дома для нерпы. Снова сотни погибших животных от войны, как и в 2025 году", - подчеркнул Русев.

По его словам, животные гибнут из-за падения дефектных ракет, работы тяжелых двигателей Ту-95МС и т. п., что создает аномальную акустическую и химическую нагрузку, которая непосредственно совпала по времени с массовым выбросом сотен погибших нерп на побережье Казахстана и Дагестана.

Как отмечает исследователь, именно в это время (март-май) в районе Каспийского моря фиксировалась высокая активность российских оккупационных войск, что сопровождалось как боевыми пусками ракет по Украине, так и сопутствующими техногенными факторами - загрязнением акватории. В частности, речь идет о действиях российской стратегической авиации - бомбардировщиков Ту-95МС, которые регулярно использовали этот район для запусков крылатых ракет Х-101.

"Почему именно Каспий? Помимо сокрытия траекторий от украинской ПВО на начальном этапе, Каспий нужен РФ для страховки. Если ракета типа Х-101 имеет дефект маршевого двигателя (что становится все более частым явлением из-за износа узлов и экспресс-сборки на заводах), она сразу после сброса с самолета падает в море, а не разрушает дома в Саратовской или Астраханской областях РФ", - объяснил исследователь.

По его данным, экологическая катастрофа с химическим отравлением воды формируется, в том числе именно из-за падения неисправных ракет с заправленными баками. Оказываясь на дне или разрушаясь от удара о воду, ракета высвобождает центнеры токсичного топлива и смазочных материалов прямо в экосистему. Топливо, являющееся ядом для млекопитающих, вызывает судороги, нарушение координации, паралич и быструю смерть от острой интоксикации. Даже микродозы при попадании внутрь также поражают печень, почки и дыхательные пути животных, добавляет ученый.

Также, по его словам, в воду попадают твердотопливные ускорители (бустеры) ракет морского базирования типа "Калибр" и т. п. Остатки недогоревшего твердого топлива, содержащие перхлораты и соединения алюминия, чрезвычайно токсичны для морских организмов, вызывая химические ожоги жабр у рыб и системное отравление млекопитающих.

"Таким образом, война России против Украины продолжает экоцид не только против биоразнообразия материковой части Украины, Черного моря, но и продолжает ужасный экоцид далеко за пределами Украины - на Каспийском море", - подчеркнул Русев.

Он отмечает, что за последние сто лет популяция каспийского тюленя сократилась катастрофически - более чем на 90%. Если в начале XX века их численность превышала 1 миллион особей, то сейчас, по разным оценкам ученых, она колеблется в пределах всего 70-100 тысяч и стремительно падает.

Из-за такой динамики вид получил наивысшие правовые и экологические статусы защиты, занесен в Международный красный список и имеет статус "Уязвимый". Международный союз охраны природы перевел нерпу в эту категорию из-за необратимого сокращения численности, подчеркивает исследователь.

Последствия войны РФ для экологии

Как писал УНИАН, в 2023 году Иван Русев отмечал, что из-за нападения РФ на Украину в Черном море погибло 50 тыс. дельфинов. По словам ученого, некоторые птицы покинули заповедные земли и больше в Одесскую область не вернулись.

В частности, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты нанесли природе катастрофический ущерб. Больше всего пострадали дельфины, которых погибло тысячи - трупы находили на территории "Тузловских лиманов", пляжах Одессы и т. д. Ранее такое количество мертвых дельфинов никогда не выбрасывалось на побережье РФ и оккупированного Крыма.

