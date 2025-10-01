Речь идет о Коралловом треугольнике - уникальном морском биоме с самым большим в мире биоразнообразием.

Коралловый треугольник, который еще называют "второй Амазонкой", является уникальным морским биомом с крупнейшим в мире биоразнообразием, но он оказался под угрозой из-за чрезмерного вылова, разрушительных методов рыбалки и изменения климата. Об этом пишет Ecoticias.

Отмечается, что долгое время считалось, что больше всего на Земле биоразнообразия сосредоточено на суше - в тропических лесах Амазонии. Однако ученые и экологи обратили внимание на экосистему, которая может сравниться с Амазонкой по значению, и самое удивительное то, что она скрыта под водой.

Эта вторая Амазонка - Коралловый треугольник, который является гигантским морским биомом, охватывающим воды шести стран: Филиппин, Индонезии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых Островов и Восточного Тимора.

По словам экспертов, он сохраняет больше видов, чем любое другое место на планете, а отдельные рифы содержат больше видов, чем весь Карибский бассейн. Издание пишет, что один риф в этом регионе может скрывать больше жизни, чем целое Карибское море.

Фотограф и режиссер Джеймс Морган, который документировал этот биом, описал его как место, которое продолжает вызывать восхищение: "подводная Амазонка" настолько же жизненно важна, насколько и впечатляющая.

Подобно наземной Амазонии, морская Амазонка также находится под серьезной угрозой. Ведь за блестящими водами скрыта суровая реальность: чрезмерная эксплуатация ставит под сомнение выживание этой экосистемы.

По данным организации Mission Blue, главными угрозами для "подземной Амазонки" являются чрезмерный вылов (рыба и кораллы изымаются быстрее, чем успевают восстановиться), разрушительные методы (динамит и цианид уничтожают рифы, которые формировались веками), добыча нефти и газа (эти работы разрушают хрупкие территории), изменение климата (подкисление океана и потепление нарушают баланс морской жизни).

В материале говорится, что каждый разрушенный риф в подземной Амазоке может означать исчезновение видов, о существовании которых мы даже не узнаем. Поэтому экологи и ученые закономерно задаются вопросом: как мы собираемся восстанавливать жизнь на Земле?

Несмотря на угрозы, история Кораллового треугольника - это не только история потерь. Он также может стать примером сохранения благодаря сочетанию устойчивого туризма и глобальной осведомленности.

Важно и то, что, кроме биоразнообразия, регион является домом для традиционных сообществ, в частности последних морских кочевников, выживание которых напрямую зависит от экологического баланса.

