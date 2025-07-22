Специалисты по туризму проанализировали 26 направлений, чтобы найти самые спокойные.

Между кристально чистыми водами озера Вакатипу и возвышающимися Южными Альпами, в Новой Зеландии расположен город Квинстаун. Об этом пишет Daily Express.

Этот очаровательный город, недавно признанный TravelBag самым спокойным местом в мире, - настоящая сказка для исследования. Он предлагает первозданную природу, которая приглашает вас по-настоящему замедлиться, отключиться и соединиться с природой.

Интересно, что Квинстаун получил впечатляющий рейтинг чистоты - 91,7, что выше, чем у любого другого направления, и высокий рейтинг качества зеленых насаждений - 94,4.

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Специалисты по туризму проанализировали 26 направлений, чтобы найти самые спокойные, отслеживая ключевые показатели, такие как уровень шума и светового загрязнения, чистота и качество зеленых насаждений, и Квинстаун оказался на первом месте.

Важно, что в этом городе относительно небольшие пробки на дорогах и очень низкий уровень светового загрязнения, что делает его идеальным местом для наблюдения за звёздами.

"Это также отличное место для посещения круглый год. Зимой здесь есть великолепные горнолыжные трассы и уютные рестораны, а в летние месяцы город превращается в залитую солнцем страну чудес с множеством пешеходных и велосипедных маршрутов, а также великолепными местами для купания", - сказано в статье.

Отмечается, что для любителей острых ощущений есть прыжки с тарзанки, зиплайны и парапланеризм. А для более спокойных - горячие бассейны с невероятным видом на Альпы, спа-салоны и оздоровительные центры. Эксперты добавили:

"Если вы хотите провести зимний отпуск, лучшее время для поездки - с июня по август, а для летнего путешествия - с декабря по февраль".

Новости туризма

На Майорке местные жители выступают против массового туризма на острове. В связи с этим в интернете все чаще распространяются ложные сведения о якобы "скрытых пляжах мечты", которые на самом деле являются опасными местами.

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