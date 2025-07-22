Они не знают, подписал ли президент принятый парламентом закон о распределении функций между ГПУ, НАБУ и САП.

Не известно, подписал ли уже президент Украины Владимир Зеленский принятый парламентом закон, где говорится о функциях и взаимодействии между Генпрокуратурой, НАБУ и САП. Об этом сказали председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк и Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на совместном брифинге, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Кравченко отмечает, что был на встречах и работал, поэтому не знает подписан ли закон.

"Я также не готов сказать, кстати, какая судьба того закона. Но поверьте мы будем работать на том поле, которое нам дает законодатель. Возможно подпишет президент, а возможно не подпишет. Как бы там ни было, а мы за закон и за справедливость", - подчеркнул Малюк.

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Председатель СБУ отметил, что мы живем в правовом государстве, где основным законом является Конституция Украины.

"Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законотворец. То, что они голосовали, то это вопрос к нардепам и лучше спросить у них - это будет логично и они дадут какие-то детали. Насколько я понимаю, это просто возвращение к Конституции. И САП, и НАБУ не ликвидированы. Они продолжают существовать", - подчеркнул Малюк.

По его словам, они и дальше будут независимы. Он добавил:

"Но есть Генеральный прокурор по Конституции один в стране. И не может быть какого-то дубляжа и тавтологии в этом вопросе. Я думаю, что именно этим руководствовались наши законодатели. И делалось это как раз для усиления какого-то, и для балансов противовесов, контроля какого-то и не допущения того, чтобы вдруг ультимативно орган превратился в какого-то монстра".

Он считает, что Кравченко может подбросить НАБУ и САП какие-то новые идеи, имея опыт обвинения Януковича.

"Я бы не делал из этого каких-то негативных выводов", - подчеркнул Малюк.

Кравченко подчеркнул, что необходимо выполнять законы, которые приняты Верховной Радой. Он спросил у журналистов:

"Есть подозрение, что НАБУ и САП потеряет независимость? А почему?"

По его словам, ему эти органы не подчиняются.

"НАБУ точно не подчиняется. А относительно САП, то в связи с изменениями, мы одна система. САП, согласно закону Украины "О прокуратуре", как был, так и остается в статусе департамента. Был и есть. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим отдельным производствам, а мы по своим. И будем друг другу помогать", - подчеркнул генпрокурор.

Закон о НАБУ и САП

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

За соответствующее решение проголосовали 263 депутата.

Как пишет Transparency International Ukraine, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам. Кроме того, как отмечают в организации, генпрокурор станет фактическим руководителем САП. Он сможет перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам, предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания и самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

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