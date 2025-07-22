В Донецкой области россияне пытаются захватить как можно больше территории.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в Константиновке (Донецкая область) когда-то проживали около 67 000 человек. Теперь же этот город является одной из главных целей летнего наступления России.

Издание The Wall Street Journal пишет, что россияне теряют сотни солдат ежедневно во время боев в Донецкой области. По данным украинских военных, дроны стали главной причиной их гибели.

Ситуация в Константиновке

Журналисты отметили, что 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" продолжает удерживать позиции в Константиновке. В это время оккупанты пытаются украинских военных по сельской местности.

Видео дня

В издании подчеркнули, что чаще всего россияне наступают пешком или на мотоциклах. Многих оккупантов уничтожают еще до того, как они приближаются к украинским позициям, с помощью FPV-дронов. Выжившие солдаты РФ пытаются перегруппироваться, а затем атакуют украинские окопы.

"Мы должны уничтожать их по одному, пока они не собрались", - сказал журналистам командир батальона бригады "Холодный Яр" подполковник Егор Деревянко.

В издании отметили, что российские дроны также мучают Константиновку. С помощью разведывательных беспилотников "Орлан" и ZALA россияне постоянно наблюдают за городом. Кроме того, оптоволоконные дроны РФ атакуют все, что видят, включая гражданских лиц.

Бои за Покровск

Журналисты напомнили, что в почти 50 километрах от Константиновки находится Покровск. Этот город почти полностью разрушен, но бои за него продолжаются.

В издании пообщались с бойцами из 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Они поделились, что в начале полномасштабного вторжения им удалось захватить российский танк Т-72, который сейчас работает по сменному графику, въезжая в Покровск, чтобы обстреливать российские позиции.

Бойцы рассказали, что недавно с помощью этого танка удалось уничтожить группу российских пехотинцев. Для этого было достаточно сделать три точных выстрела в их окоп.

Гонка вооружений

Журналисты также пообщались с бойцами подразделения Сил беспилотных систем ВСУ "Булава", которые работают над технологиями, чтобы опередить россиян в гонке вооружений. Командир подразделения Сергей Игнатуха показал им один из вариантов ответа на российские оптоволоконные беспилотники - FPV-дрон, который вооружен четырьмя стволами дробовика 12 калибра.

Кроме того, выяснилось, что подразделение сотрудничает с украинскими производителями дронов над более сложными решениями, в том числе над лазерами, установленными на FPV-дроны. С их помощью можно перерезать оптоволоконные кабели россиян.

В издании отметил, что украинские инженеры также работают над развитием FPV-дронов с искусственным интеллектом (ИИ). Они считают, что они могут стать следующим большим прорывом в российско-украинской войне.

Журналисты выяснили, что улучшенные версии дронов с ИИ появляются каждые несколько месяцев. Украинские бойцы поделились, что они сменили уже несколько поколений таких беспилотников.

Способна ли Украина справиться с большим количеством вражеских дронов

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что украинская противовоздушная оборона способна справиться с атакой большого количества вражеских дронов. Он напомнил, что большую часть российских БПЛА удается сбить.

Романенко напомнил, что сейчас в Украине начали разворачивать новую систему вооружений - зенитные беспилотники. Он отметила, что они образуют собой систему, которая будет подобна израильскому "Железному куполу".

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