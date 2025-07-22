В СБУ и Офисе генпрокурора рассказали о том, почему взялись за масштабную чистку НАБУ от агентурной российской сети именно сейчас.

После длительной фиксации преступной деятельности правоохранители решили задержать российских агентов в НАБУ одновременно, чтобы они не начали прятать доказательства своей причастности. Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал на совместном брифинге с генеральным прокурором Русланом Кравченко.

По его словам, дела против нескольких детективов НАБУ были сознательно возбуждены одновременно. Таким образом СБУ удалось достичь эффекта неожиданности.

"Если бы кто-то реализовывал отдельно одно производство, потом следующее, то все, кто смотрит в сторону "рашки" и работает с "рашкой", они быстро поменяли бы гаджеты и сбросили телефоны. Они бы поняли, что, оказывается, неприкасаемых нет: "Пришли к этому по вопросу России, завтра будут у меня", - пояснил он.

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Он сказал, что когда все материалы были аккумулированы, правоохранительные органы начали работать и задержали тех, кого планировали задержать.

"Нужно смотреть в глубину преступления и угрозу. Потому что такой орган никоим образом не может допускать любого появление и враждебного агентурного проникновения. Потому что это неправильно и страшно это представить", - сказал Малюк.

Он добавил, что действующий главный прокурор в свое время поддержал обвинение против беглого президента Виктора Януковича. Напомнил, что нардеп от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко, которого обвиняют в госизмене, возил на Майдан "титушек". А что такие деятели, как Армен Горловский и Юра Енакиевский, "убивали наших людей".

"И сегодня эта публика проникла туда, вместе с "фесами". Свесили ноги, сидят у нас на шее, рассказывают... Я не для этого лично в последний путь провожаю своих ребят... Попал в топ-3 личных врагов Путина. Мы не для того [это делаем - ред.], чтобы в тылу кто-то назвался неприкасаемым, белым и пушистым, и завтра нам нож запихивал в спину", - эмоционально высказался глава СБУ.

Он добавил, что готов встретиться с руководством НАБУ в ближайшее время и показать материалы дела. Но, по его словам, "они странно себя ведут".

В свою очередь генеральный прокурор Руслан Кравченко сказал, что производства были открыты до того, как он занял должность и доказательства собирались длительное время. При этом прокуратура хотела собрать как можно больше доказательств для уверенности во время судебных процессов.

"Когда были готовы выходить на реализацию, тогда и вышли", - пояснил он совпадение по дате между публичными задержаниями работников НАБУ и рассмотрением законопроекта о подотчетности НАБУ Офису Генерального прокурора в Верховной Раде.

Дела против НАБУ

Напомним, что 21 июля правоохранители СБУ задержали руководителя детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса в России. По материалам дела, он поддерживал контакты с представителями страны-агрессора и помогал своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ. Расследование установило, что он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в российскую Республику Дагестан.

Кроме того, в закрытом подразделении НАБУ задержали "крота", который собирал для россиян информацию с ограниченным доступом. В частности, о должностных лицах и коллегах-правоохранителях. Информацию передавал через охранника Януковича - предателя Дмитрия Иванцова, который помог Януковичу сбежать, а затем осел в Крыму и сотрудничает с ФСБ.

22 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Согласно ему, генпрокурор наделяется полномочиями забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам. Фактически, генпрокурор становится руководителем САП.

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