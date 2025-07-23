Дата 23 июля полна интересных обычаев, особенно для верующих.

Сегодняшний день считается важным для православных. У верующих 23 июля - праздник известного святого образа. А в мире отмечается экологическая инициатива. Мы назвали важнейшие обычаи и традиции этой даты, дошедшие до нас с давних времен.

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Какой сегодня праздник в Украине

Для украинцев сегодняшняя дата - это обычная рабочая среда. Никаких торжеств не отмечается.

Хотя официальный или неофициальный праздник сегодня в Украине отсутствует, можно присоединиться к народным обычаям.

Какой сегодня праздник церковный

Современный календарь посвящает эту дату памяти Почаевской иконы Богоматери. Святыне в праздник сегодня можно молиться об избавлении от тяжких болезней, защите от врагов и мести недругов, укреплении веры. Также церковь вспоминает мучеников Трофима и Феофила, известных трудолюбием.

В старом стиле действуют другие правила относительно того, какой сегодня церковный праздник. В нем чествуют святого Антония Печерского.

Какой сегодня праздник в мире

Самое значительно международное торжество - Всемирный день китов и дельфинов, призванный бороться с загрязнением морей и китобойным промыслом.

Некоторые страны празднуют национальные события. Известны такие праздники сегодня, как День инженера в Сингапуре, День революции в Египте, День писем в Японии, День защиты детей в Индонезии.

Мировые талантливые люди и знаменитости, которые родились 23 июля, это писатель Реймонд Чандлер, химик Владимир Прелог, архитектор Ричард Роджерс, актеры Вуди Гаррельсон и Дэниел Рэдклифф.

Что сегодня за праздник в народе

Поскольку синоптиков в далекие времена не было, славяне для предсказания погоды смотрели на приметы:

дождь сулит обильный урожай овощей, а туман - грибов;

всю ночь мерцают звезды - к осадкам;

если дует сильный ветер, то август буде прохладным.

Очень удачным сегодня праздник считается для любой работы, важных начинаний, жизненных перемен. Люди говорили, что чем больше сделаешь дел, тем счастливей будешь в этом году. Поэтому желательно хорошо потрудиться на участке. Счастливая эта дата для свадьбы - брак будет очень крепким.

Что нельзя делать сегодня

Зная, какой праздник 23 июля наступал у наших предков, можно догадаться о его запретах. По давним обычаям под запретом лень, безделье, перекладывание обязанностей на других, а также жадность и жестокость.

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