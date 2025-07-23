Президент сказал, что и Национальное антикоррупционное бюро, и Специализированная антикоррупционная прокуратура будет работать.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без российских влияний. Такое заявление прозвучало в вечернем обращении главы государства.

"Говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком – разные вызовы. Мы все это обсудили. Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что и Национальное антикоррупционное бюро, и Специализированная антикоррупционная прокуратура будет работать. По его словам, генпрокурор "настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона".

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"И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться. Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело", – констатировал президент.

Закон о НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414. Он предоставит Офису генпрокурора полномочия по работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). "За" проголосовали 263 депутата.

В тот же день закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Впоследствии стало известно, что его опубликовали в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины". Это означает, что он официально вступает в силу с 23 июля.

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