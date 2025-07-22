Максим Кабзан погиб в ДТП.

В Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Кабзан.

О гибели командира сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский в Facebook. Он отметил, что Максим Кабзан погиб в ДТП.

"Невосполнимая потеря в нашей полицейской семье... Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан. Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны. Неописуемая боль и грусть...", – говорится в сообщении.

Видео дня

Выгивский выразил соболезнования родным и близким Максима Кабзана, а также "всем полицейским, кому посчастливилось его знать".

"Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю...", – добавил глава НПУ.

Гибель командиров украинских бригад

В начале июля стало известно о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергея Захаревича. У павшего защитника остались жена и трое детей.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Захаревич погиб в результате российского ракетного удара по Гуляйполю.

Впоследствии стало известно, что жертвой того удара российских террористов стал и заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко – Дмитрий Романюк.

Вас также могут заинтересовать новости: