Эти птицы очень редкие.

В лесах Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника произошло уникальное событие, а именно кольцевание птенцов черного аиста. Известно, что этот вид птиц занесен в Красную книгу. Об этом сообщил орнитолог Сергей Домашевский на своей странице в Facebook.

По его словам, птенцы уже имеют маленькие металлические кольца, а именно "паспортные документы" в мире птиц.

"Проверил гнездо аиста черного, где на позапрошлой неделе кольцевали птенцов. Все аистята выглядят прекрасно, все модные, имеют на каждой лапке по "обручальному кольцу" на зависть другим аистам своего вида", - отметил Домашевский.

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Черный аист - что известно

Черный аист - это вид птиц из рода Аист, семейства Аистовых, который ведет скрытный образ жизни. Размах крыльев птицы достигает двух метров, а гнездо, которое он строит на высоте до 20 метров, может весить 500 кг.

Обычно черные аисты питаются рыбой, земноводными, водяными насекомыми, а иногда и мелкими грызунами.

По сравнению с белым аистом черный старается избегать людей, поэтому представителей этого вида можно встретить редко. В Украине он преимущественно живет на Полесье или в Карпатах.

Недавно сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике нашли гнездо редкого черного аиста. В гнезде, которое расположено на высоте более трех метров, четко можно было увидеть трех птенцов.

Тогда работники заповедника отмечали, что когда птенцы подрастут, их планируют закольцевать, что и произошло. По словам специалистов, благодаря этому ученые смогут следить за состоянием популяции птиц, проводить научные исследования и изучать миграционные процессы.

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