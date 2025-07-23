Умер Оззи Осборн: как легендарный музыкант поддерживал Украину

Сын Осборна помогал эвакуировать детей из Украины.

22 июля мир всколыхнуло известие о смерти легендарного музыканта Оззи Осборна. Лидер Black Sabbath ушел из жизни в 76 лет. УНИАН вспоминает, как легенда мирового рока поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

В первые недели полномасштабной войны в Украине, а именно в апреле 2022 года, Оззи Осборн и его жена объявили, что готовы поддержать украинских беженцев и приютить семьи из Украины в своем доме в графстве Бакингемшир, что в Великобритании.

Позже музыкант выпустил альбом Patient Number 9. Еще в августе 2022 года было объявлено, что винил альбома будет представлен в цветах флага Украины. Все средства обещали перечислить волонтерской организации Third Wave Volunteers. Альбом стоил 38 долларов.

Видео дня

"В феврале мой сын Джек работал с волонтерами ThirdWaveVolunteers над эвакуацией осиротевших детей с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно после начала войны, поэтому кажется правильным работать с таким важным делом", – отметил тогда музыкант.

Оззи Осборн умер

Во вторник, 22 июля, семья известного исполнителя Оззи Осборна сообщила, что утром музыкант умер.

"С большей грустью, чем можно передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн ушел из жизни сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью", – говорилось в заявлении.

Всего несколько недель назад легендарный исполнитель воссоединился со своими коллегами по группе Black Sabbath и отыграл огромный прощальный концерт для поклонников.

Вас также могут заинтересовать новости: