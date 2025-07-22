Адвокат рассказала, какие документы могут проверить у водителей на блокпостах

Адвокат ответила, законно ли проверять документы у водителей на блокпостах.

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим у водителей регулярно проверяют документы на блокпостах.

Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии для "РБК-Украина" рассказала, какие документы чаще всего проверяют на блокпостах. Она также объяснила, законно ли это.

Воронкова отметила, что постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения" предусмотрено основание для остановки на блокпосту. Она напомнила, что уполномоченные лица могут останавливать транспортные средства в случае проезда через блокпосты и контрольные пункты въезда-выезда.

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"Поэтому если вас останавливают на блокпосту, вы имеете право попросить уполномоченное лицо назвать причину остановки транспортного средства, если такое лицо причину не называет, то чисто теоретически любые другие требования вы можете не выполнять", - объяснила адвокат.

Воронкова поделилась, что на блокпосту уполномоченные лица могут потребовать предъявить водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и военно-учетные документы.

"Также могут проверить страхование гражданской ответственности водителя, как владельца транспортного средства. Сейчас чуть ли не наибольшим спросом, чем водительское удостоверение, пользуются военно-учетные документы", - добавила адвокат.

Что имеет право проверять полиция при остановке авто на блокпосту

Ранее адвокат АО Leshchenko & Partners Даниил Трясов рассказал, что имеют право проверять правоохранители при остановке транспортного средства на блокпосту. Он напомнил, что полицейские имеют право потребовать у водителя военно-учетные документы вместе с паспортом.

Трясов подчеркнул, что работники ТЦК же не имеют права проверять документы самостоятельно, без полицейских. Также адвокат заявил, что при этом важно, чтобы все действия правоохранителей и работников ТЦК фиксировались на боди-камеры.

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