УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Различные визуальные головоломки и оптические иллюзии – это не только веселые задания, которые помогают скоротать время. Они также чрезвычайно полезны для мозга, чем и нравятся многим пользователям.

Не секрет, что регулярное решение всевозможных головоломок помогает тренировать навыки наблюдательности, внимательность к деталям, память. Кроме того, ограничение во времени проверяет, умеете ли вы грамотно его распределять. УНИАН подготовил для вас интересную головоломку.

Ниже вы перед вами появится коллаж с произвольно расположенными буквами, между которыми нет никакой связи. Ваша задача заключается в том, чтобы отыскать одно конкретное слово – "капуста".

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Но действовать придется быстро, ведь времени будет мало. Ответ нужно дать всего за 9 секунд.

Искать слово можно как по вертикали, так и по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы? Время пошло.

Итак, ваши 9 секунд исчерпаны. Удалось ли вам заметить слово "капуста" среди множества букв? Если вы справились за отведенное время, у вас очень острое зрение. К тому же, вашей внимательности к мелочам можно только позавидовать.

Если же вам не хватило времени, попробуйте вернуться к изображению и поискать слово еще. Не сдавайтесь, пока не дойдете до поставленной цели.

Ответ:

Другие головоломки от УНИАН

Если вам понравилось задание на поиск спрятанного слова, предлагаем вам несколько похожее, но при этом сложнее. Вам надо найти сразу два слова – "пень" и "день". И на ответ будет всего 12 секунд.

Или же можете попробовать найти двух белок, спрятавшихся среди лисиц. На это задание мы отвели всего 8 секунд.

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