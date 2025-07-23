Мировые звезды реагируют на известие о смерти Оззи Осборна / фото REUTERS

22 июля 2025 года стало известно, что умер легендарный музыкант Оззи Осборн. УНИАН расскажет, как всемирно известные рок-группы и музыканты реагируют на известие о смерти исполнителя.

Тони Палермо, барабанщик Papa Roach

"Легенда покинула сцену в последний раз. Не могу не думать о том, как сильно повлияли на меня его ранние записи. Этот голос, а также его сценическое присутствие и те печально известные истории сделали его легендой, которой он и является. [...] Спасибо вам за ваше музыкальное творчество и вклад", – написал он в Инстаграм.

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Evanescence

На странице рок-группы в Инстаграм опубликовали пост, в котором почтили Оззи Осборна:

"Спасибо за вдохновение, радость, магию в темноте. Навсегда благодарны за то, что имели честь делить с тобой сцену. Мы и в дальнейшем будем включать твою музыку в гримерке перед каждым выступлением, как всегда! Ты настоящая легенда, Оззи. Нам тебя будет очень не хватать", – говорится в публикации.

Metallica

Легендарная группа также почтила коллегу в соцсетях. Отметим, что рок-группа присоединилась к прощальному концерту Оззи Осборна, который состоялся всего несколько недель назад.

скриншот из Инстаграм

"Невозможно передать словами, что означал Оззи Осборн для Metallica. Герой, икона, первопроходец, вдохновение, наставник и, прежде всего, друг – это лишь несколько слов, которые приходят на ум. Оззи и Шэрон поверили в нас и навсегда изменили наши жизни и карьеру. Он показал нам, как играть в большой лиге, оставаясь при этом теплым, открытым, искренним и гениальным человеком. Мы опустошены и убиты горем из-за этой потери. Посылаем всю нашу любовь и соболезнования Шэрон, их семье, участникам группы и многочисленным друзьям Оззи. Он оставил после себя невероятное наследие, и нам его будет очень не хватать", – говорится в другой публикации на странице группы.

AC/DC

"Так грустно... Большая потеря для всех, кто его любил", – говорится в сообщении о смерти Озброна в Интаграм-аккаунте группы.

скриншот Инстаграм

Aerosmith

"Мы с разбитым сердцем узнали о смерти нашего брата по року – Оззи Осборна. Его голос навсегда изменил музыку. От Black Sabbath до сольной карьеры – Оззи переосмыслил, что такое быть "тяжелым". И делал это с душой, упрямством и бешеной энергией, которой мог обладать только он. [...]  Тебя будет не хватать, но тебя никогда не забудут!" – прокомментировали в группе известие о смерти Осборна.

Джон Бон Джови

"Много любви Шэрон и прекрасной семье Осборнов. Очень жаль слышать о вашей потере. Покойся с миром, Оззи...", – написал музыкант.

скриншот Инстаграм

Three Days Grace

"Покойся с миром, Оззи. Твое влияние на нас и на весь мир будет жить вечно. Мы будем скучать по тебе", – говорится в посте в Инстаграм-аккаунте группы.

скриншот Инстаграм

Slipknot

"Вся наша любовь Осборнам", – написала группа.

скриншот Инстаграм

YUNGBLUD

Британский рок-музыкант опубликовал фотографию с Оззи Осборном и обратился к легендарному исполнителю.

"Я и представить не мог, что ты уйдешь так рано... В последний раз, когда мы виделись, ты был полон жизни, а твой смех наполнял комнату. Но, как и написано о легендах – они, кажется, знают то, чего не знаем мы. Я никогда тебя не забуду – ты будешь звучать в каждой ноте, которую я пою, и будешь рядом каждый раз, когда я буду выходить на сцену. Твой крестик на моей шее – самое ценное, что у меня есть. Ты как-то спросил, можешь ли сделать что-то для меня, и, как я сказал тогда, так скажу и сейчас – для всех нас музыки было достаточно. Ты взял нас с собой в свое приключение – приключение, с которого все началось. Мое сердце разбито. Ты был величайшим из всех времен", – написал Доминик Ричард Хариссон, более известный как YUNGBLUD.

скриншот Инстаграм

Мэрилин Мэнсон

Мэнсон выложил в Инстаграм историю, где показал фотографию с Осборном.

"Оззи был настоящим героем и вдохновением для меня. Знать его как друга –  одна из самых больших привелегий в моей жизни. Его прекрасный дух навсегда останется в моем сердце", – написал он.

скриншот Инстаграм

Оззи Озборн умер

22 июля семья легендарного рок-музыканта Оззи Осборна сообщила о его смерти.

"С большей грустью, чем можно передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн ушел из жизни сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью", – заявила семья исполнителя.

Осборну было 76 лет. Еще несколько недель назад он выступил с концертом –  это было огромное прощальное выступление для поклонников. К нему присоединились и его любимые группы – Metallica и Guns'n'Roses.

Отметим, что легендарный музыкант поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

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