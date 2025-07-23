На смерть легендарного исполнителя отреагировала и группа Metallica, которая недавно выступала с Осборном на его прощальном концерте.

22 июля 2025 года стало известно, что умер легендарный музыкант Оззи Осборн. УНИАН расскажет, как всемирно известные рок-группы и музыканты реагируют на известие о смерти исполнителя.

Тони Палермо, барабанщик Papa Roach

"Легенда покинула сцену в последний раз. Не могу не думать о том, как сильно повлияли на меня его ранние записи. Этот голос, а также его сценическое присутствие и те печально известные истории сделали его легендой, которой он и является. [...] Спасибо вам за ваше музыкальное творчество и вклад", – написал он в Инстаграм.

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Evanescence

На странице рок-группы в Инстаграм опубликовали пост, в котором почтили Оззи Осборна:

"Спасибо за вдохновение, радость, магию в темноте. Навсегда благодарны за то, что имели честь делить с тобой сцену. Мы и в дальнейшем будем включать твою музыку в гримерке перед каждым выступлением, как всегда! Ты настоящая легенда, Оззи. Нам тебя будет очень не хватать", – говорится в публикации.

Metallica

Легендарная группа также почтила коллегу в соцсетях. Отметим, что рок-группа присоединилась к прощальному концерту Оззи Осборна, который состоялся всего несколько недель назад.

"Невозможно передать словами, что означал Оззи Осборн для Metallica. Герой, икона, первопроходец, вдохновение, наставник и, прежде всего, друг – это лишь несколько слов, которые приходят на ум. Оззи и Шэрон поверили в нас и навсегда изменили наши жизни и карьеру. Он показал нам, как играть в большой лиге, оставаясь при этом теплым, открытым, искренним и гениальным человеком. Мы опустошены и убиты горем из-за этой потери. Посылаем всю нашу любовь и соболезнования Шэрон, их семье, участникам группы и многочисленным друзьям Оззи. Он оставил после себя невероятное наследие, и нам его будет очень не хватать", – говорится в другой публикации на странице группы.

AC/DC

"Так грустно... Большая потеря для всех, кто его любил", – говорится в сообщении о смерти Озброна в Интаграм-аккаунте группы.

Aerosmith

"Мы с разбитым сердцем узнали о смерти нашего брата по року – Оззи Осборна. Его голос навсегда изменил музыку. От Black Sabbath до сольной карьеры – Оззи переосмыслил, что такое быть "тяжелым". И делал это с душой, упрямством и бешеной энергией, которой мог обладать только он. [...] Тебя будет не хватать, но тебя никогда не забудут!" – прокомментировали в группе известие о смерти Осборна.

Джон Бон Джови

"Много любви Шэрон и прекрасной семье Осборнов. Очень жаль слышать о вашей потере. Покойся с миром, Оззи...", – написал музыкант.

Three Days Grace

"Покойся с миром, Оззи. Твое влияние на нас и на весь мир будет жить вечно. Мы будем скучать по тебе", – говорится в посте в Инстаграм-аккаунте группы.

Slipknot

"Вся наша любовь Осборнам", – написала группа.

YUNGBLUD

Британский рок-музыкант опубликовал фотографию с Оззи Осборном и обратился к легендарному исполнителю.

"Я и представить не мог, что ты уйдешь так рано... В последний раз, когда мы виделись, ты был полон жизни, а твой смех наполнял комнату. Но, как и написано о легендах – они, кажется, знают то, чего не знаем мы. Я никогда тебя не забуду – ты будешь звучать в каждой ноте, которую я пою, и будешь рядом каждый раз, когда я буду выходить на сцену. Твой крестик на моей шее – самое ценное, что у меня есть. Ты как-то спросил, можешь ли сделать что-то для меня, и, как я сказал тогда, так скажу и сейчас – для всех нас музыки было достаточно. Ты взял нас с собой в свое приключение – приключение, с которого все началось. Мое сердце разбито. Ты был величайшим из всех времен", – написал Доминик Ричард Хариссон, более известный как YUNGBLUD.

Мэрилин Мэнсон

Мэнсон выложил в Инстаграм историю, где показал фотографию с Осборном.

"Оззи был настоящим героем и вдохновением для меня. Знать его как друга – одна из самых больших привелегий в моей жизни. Его прекрасный дух навсегда останется в моем сердце", – написал он.

Оззи Озборн умер

22 июля семья легендарного рок-музыканта Оззи Осборна сообщила о его смерти.

"С большей грустью, чем можно передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн ушел из жизни сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью", – заявила семья исполнителя.

Осборну было 76 лет. Еще несколько недель назад он выступил с концертом – это было огромное прощальное выступление для поклонников. К нему присоединились и его любимые группы – Metallica и Guns'n'Roses.

Отметим, что легендарный музыкант поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

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