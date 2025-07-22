Экстрасенс рассказал о ночных видениях.

Мольфар Макс Гордеев сделал новое тревожное предсказание о ближайшем будущем, предупредив о большой опасности.

"В последнее время я долго молчал. Но последние видения и энергетические всплески заставили меня выйти из тишины. Ночью мне пришла очень четкая информация. Сначала она была расплывчатой, как дым над водой, но с каждым днем силуэт угрозы становился более четким", - рассказал он в комментарии УНИАН.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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По его словам, учитывая прогнозы многих экстрасенсов о грядущей опасности, он также размышлял о том, с какой стороны возможен удар:

"Сначала меня тянуло в Одессу. Этот город светил мне как источник вероятной опасности. Но когда я полностью погрузился в поток энергии, мое внимание из Одессы внезапно сместилось дальше - в сторону Молдовы. И я понял: именно там разворачивается главная опасность".

Гордеев добавил, что сейчас энергетика этого региона очень нестабильна - "будто гроза с куполом тьмы нависла над землей".

"Я начал подробно разбирать, что происходит. Мне открылась сущность. Путин планомерно расшатывает политическую ситуацию в Молдове, делает все возможное, чтобы дестабилизировать страну. То, что мы видели в Крыму в 2014 году, сейчас повторяется. Та же схема: разжигание розни, информационные атаки, внутренние конфликты, подкуп политических сил. В настоящее время Путин финансирует якобы отстаивающие "традиционные ценности" силы, но на самом деле они тянут страну в объятия России. Его задача - свергнуть нынешнюю власть, которая хочет сохранить европейский вектор, и заменить ее марионеточной, пророссийской", - предупредил мольфар.

Он подчеркнул, что все это - не просто опасность для Молдовы, это прямой удар по Украине:

"Если Молдова упадет, она станет еще одной Беларусью. И откроет России новый фронт. Это означает ракеты, техника, войска с юго-запада. Это значит - Одесса, Николаев, вся наша прибрежная линия окажется под новым риском. Однако я говорю: еще не поздно. Энергетика показывает: шанс есть".

При этом Гордеев обратился к людям Молдовы:

"От вашего выбора сейчас зависит очень многое. Ваша сила – в сознании. В понимании, кто заинтересован в разрухе. И что те, кто сегодня выступают против власти, часто руководствуются не сердцем, а деньгами из чужого кармана. Мой совет - не поддавайтесь. Анализируйте, думайте, не теряйте веру в свою независимость. Молдову еще можно спасти. И вместе с ней защитить юг Украины от очередного вторжения. Мой дар молчать не разрешает. Потому я сказал все, что видел. Дальше - дело за вами".

Макс Гордеев в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Баба Ванга и "живой Нострадамус" дали одинаковое жуткое пророчество на 2025 год.

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