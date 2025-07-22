Эта коллекция будет интересна не только для нумизматов, но и для историков.

Чрезвычайно редкая "Коллекция путешественника" провела под землей более 50 лет и оценивается в 160 миллионов долларов, пишет Daily Galaxy.

Указывается, что этот клад состоит из 15 тысяч редких монет, которые были спрятаны от нацистских войск во время Второй мировой войны. Поэтому, она может заинтересовать не только нумизматов, но и историков.

Как отмечает издание, "Коллекция путешественника" была создана еще в 1929 году после краха на Уолл-стрит. Все началось с того, что европейский коллекционер и его жена начали миссию по приобретению самых редких и исторически значимых монет из Европы и Америки.

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Они десятилетиями путешествовали с этой целью. Указывается, что каждая монета была тщательно каталогизирована, а происхождение каждого экземпляра коллекционер скрупулезно зафиксировал.

Когда началась Вторая мировая война, с приближением нацистских войск к Европе, коллекционер решил закопать в землю всю коллекцию монет. Он волновался, что монеты могут быть потеряны во время войны, поэтому решил их запаковать в сигарные коробки и алюминиевые контейнеры.

Как указывает издание, с тех пор о том коллекционере никто не слышал, а историю об этом сокровище забыли - до сих пор. Наследники коллекционера через более чем 50 лет смогли вернуть это сокровище.

Отмечается, что в коллекции есть золотая монета Фердинанда III Габсбурга номиналом 100 дукатов, которая была отчеканена в 1629 году. Ее вес составляет 348,5 граммов чистого золота. Поэтому, эту монету считают одной из самых больших европейских золотых монет, когда-либо чеканившихся. Согласно оценкам, ее стоимость примерно составляет 1,35 миллиона долларов США.

Еще издание упоминает монету польского короля Сигизмунда III номиналом 70 дукатов 1621 года, весом 243 грамма и стоимостью примерно 471 700 долларов США.

В материале подчеркивается, что найденные монеты являются не только ценными предметами для коллекционирования, но и историческими реликвиями, вобравшими в себя наследие европейских династий.

В рамках трехлетней серии каждый аукцион будет открывать новые сокровища из коллекции, поскольку монеты охватывают более 100 регионов мира.

Другие ценные находки

Ранее УНИАН сообщал, что в Карибском море нашли золотые монеты, которые, вероятно, происходят с испанского галеона "Сан-Хосе". Он затонул в 1708 году во время боя с британскими военными кораблями. Указывается, что на момент аварии галеон перевозил до 200 тонн золота, серебра и необработанных драгоценностей. Стоимость сокровища может достигать 17 миллиардов долларов.

Также мы писали, что в Чехии туристы случайно обнаружили тайник с золотом и сокровищами стоимостью более 340 000 долларов. Есть предположение, что его спрятали люди, спасавшиеся от преследований во время Второй мировой войны.

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