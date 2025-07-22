Археологи обнаружили запечатанную гробницу в древнем этрусском городе Сан-Джулиано.

В центральной Италии обнаружена редкая нетронутая гробница этрусков, цивилизации, предшествовавшей Римской республике. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что в гробнице, высеченной из камня в форме небольшого домика, на каменных ложах покоятся останки четырёх человек. Останки окружены более чем сотней артефактов, включая керамику, оружие, бронзовые украшения и серебряные украшения для волос.

Интересно, что хотя в этом районе было раскопано множество других этрусских гробниц, все они подверглись той или иной степени разграбления. Исследователи из международного археологического исследовательского проекта Сан-Джулиано (SGARP) объявили, что эта полностью запечатанная погребальная камера может пролить свет на погребальные практики этрусков.

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"Эта полностью запечатанная погребальная камера представляет собой редкую находку для этрусской археологии", - сказал Давиде Зори, археолог из Университета Бэйлора в Техасе.

Во внутреннем холмистом регионе Центральной Италии, где работает команда SGARP, сохранившаяся камерная гробница такого возраста никогда ранее не раскапывалась с использованием современных археологических методов.

Интересно, что этрусская цивилизация процветала в Центральной Италии в течение столетий до Римской республики, достигнув пика своего развития около VI века до н. э., прежде чем постепенно уступить Риму в ходе римско-этрусских войн. Этрурия была официально присоединена к Римской империи в I веке до н. э.

Археологи обнаружили запечатанную гробницу в древнем этрусском городе Сан-Джулиано, примерно в 70 километрах к северо-западу от Рима, в рамках проекта SGARP. С начала проекта в 2016 году исследователи задокументировали более 600 этрусских гробниц в этом регионе, но недавно описанная гробница - единственная, которая не была разграблена. Кендалл Петерсон, студент-исследователь, участвовавший в раскопках, заявил:

"Участвовать в проекте, в ходе которого была обнаружена неразграбленная гробница, было невероятно сюрреалистично. Это то, чего археологи ждут всю свою карьеру, и было невероятно волнительно наблюдать не только за реакцией наших профессоров, но и за гордостью и волнением местного сообщества Барбарано".

Важно, что предварительные данные указывают на то, что четыре человека, похороненных в гробнице, - это две пары: мужчина и женщина, но дальнейший анализ останков может дать дополнительную информацию.

"Команда SGARP завершила раскопки гробницы, но изучение и анализ археологических данных, полученных в результате этого невероятного открытия, только начинается", - добавил Зори.

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