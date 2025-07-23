Глава разведки заявил, что "нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия".

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сделал заявление об опасности "внутренних противоречий".

"Украинская история научила нас – нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия. У нас одна общая беда, один враг. Поэтому решать внутренние противоречия следует путем открытого диалога для достижения единой общей цели – отстоять нашу страну", – написал он в Телеграм-канале.

Руководитель разведки выразил уверенность в том, что Украину "спасут сильные войско и институты".

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"Мы должны проявить мудрость и ответственность", – добавил Буданов.

Его заявление прозвучало на фоне принятия закона о предоставлении отдельных полномочий Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Закон о НАБУ и САП

Вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12414 о предоставлении отдельных полномочий Офису генпрокурора по НАБУ и САП. Позже стало известно, что закон опубликовали в издании "Голос Украины" – соответственно, он вступил в силу с 23 июля.

Во время голосования в зале Верховной Рады этот документ поддержали 263 депутата. Transparency International Ukraine отмечало, что поправками к законопроекту Генпрокурора наделят полномочиями забирать дела у НАБУ и поручать их расследование другим органам.

За ситуацией вокруг НАБУ и САП следят и в Европейском Союзе. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сказал журналистам, что "эти институты имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения общественного доверия".

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