По состоянию на сегодня госпитализированы уже 76 человек.

В ресторане Миши Кацурина "Китайский привет" во Львове, в котором в день открытия отравились десятки людей, обнаружили многочисленные нарушения санитарных правил. Об этом сообщает Госпотребслужба.

По последним данным, после посещения заведения в больницы попали 76 человек, в том числе 10 детей и 2 беременные женщины. Результаты анализов выявили бактерию Salmonella enteriditis у 25 гостей и 1 работника ресторана.

Во время проверки заведения специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили следующие нарушения санитарных правил:

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инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов;

неправильное хранение кухонного инвентаря (отсутствуют специальные емкости с крышками для хранения вымытых принадлежностей);

неправильное хранение продуктов (сыпучие продукты хранили в коридоре в подвале, нарушено товарное соседство в холодильнике);

инвентарь для уборки хранился "неорганизованно" и не имел надлежащей маркировки;

отсутствуют журналы, которые бы засвидетельствовали контроль температурных режимов хранения продуктов.

Кроме того проверка выявила, что у 16 из 23 работников заведения не было медицинской книжки.

Отравление в ресторане Кацурина

Как писал УНИАН, 16 июля известный украинский ресторатор Миша Кацурин сообщил, что отравился в собственном ресторане во Львове вместе с другими гостями заведения.

Поскольку речь идет об отравлении десятков людей, полиция открыла уголовное дело по факту "нарушения санитарных правил и норм". Если будут найдены конкретные виновники, им может грозить наказание в широком диапазоне - от штрафа в 17 тысяч гривен до 3 лет тюрьмы.

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