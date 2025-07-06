По словам эксперта, в Украине водится только серая ворона.

В Украине большинство людей путают различные виды птиц, называя их воронами. В частности ворон - это черная птица с большим клювом, а если птица черная, однако имеет белый верх клюва, то это грач. В то же время классической черной вороны в Украине нет, у нас только водится серая ворона, которая имеет серое тело, черные крылья и голову.

Об этом рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник природного заповедника "Днепровско-Орельский", доцент кафедры биоразнообразия и экологии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, орнитолог Александр Пономаренко в интервью "РБК-Украина".

"Интересно, что серая ворона не является слишком многочисленной. Она любит гнездиться на высоких деревьях, в основном селится вдоль водоемов. Ее рацион - это мыши, моллюски, крупные насекомые, мертвая рыба, остатки человеческой пищи и тому подобное. Фактически она часто выполняет роль хищных птиц, пытаясь компенсировать их отсутствие во многих экосистемах", - подчеркнул эксперт.

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По словам орнитолога, в 20 веке у многих людей сложилось впечатление, что хищные птицы - это плохо, ведь они воруют кур и уток, вредят хозяйству.

"В результате хищных птиц массово уничтожали. В Европе их численность сократилась в десять раз. А на смену им начали приходить вороновые - менее требовательные, всеядные, очень приспособленные. Еще 100 лет назад вороны питались преимущественно жуками и зерном. Сейчас они заняли место, которое раньше принадлежало ястребам и канюкам. И теперь вороны пытаются доминировать в экосистемах", - объяснил Пономаренко.

Когда у орнитолога спросили, опасны ли вороны для людей, он ответил:

"В Днепре был случай, когда мамы жаловались: мол, вороны атакуют - я с ребенком гуляю, а они летят на коляску. Причина проста: вороненок вылетел из гнезда, еще не способный к полету, и оказался на земле. А вороны - очень заботливые родители. Поэтому они защищали своего птенца. И могут вести себя агрессивно, если человек слишком близко".

Другие интересные материалы о птицах

Как писал УНИАН, ранее в Чернобыльском заповеднике заметили птенцов черного аиста. Птенцы уже имеют маленькие металлические кольца, а именно "паспортные документы" в мире птиц.

"Проверил гнездо аиста черного, где на позапрошлой неделе кольцевали птенцов. Все аистята выглядят прекрасно, все модные, имеют на каждой лапке по "кольцу" на зависть другим аистам своего вида", - рассказал орнитолог Сергей Домашевский.

Также стало известно об одной птице, которая имеет настолько странный вид, что не все верят в ее существование. Речь идет о китоглаве, который имеет венец из перьев над головой, а размах их крыльев составляет до 2,6 метра.

В то же время несмотря на свои огромные крылья, он редко летает, ведь считает, что лучше долго стоять неподвижно, осматривая пейзажи пресноводных болот Восточной Африки, где он живет.

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