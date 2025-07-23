По словам эксперта, россияне штурмуют город с юга, а также пытаются обойти его с юго-запада в попытках перерезать трассу на Павлоград.

Российские оккупационные войска пытаются штурмовать Покровск Донецкой области с трех направлений. В ближайшее время ситуация в городе будет обостряться, прогнозирует руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук.

"Действительно, Покровск – сложная ситуация, она однозначно не произошла так, бах и здрасте вам. Эта проблема вокруг Покровска накапливалась, в значительной степени не по нашей вине. Враг бросил на Покровское направление все, что мог, собственно, половина всей группировки сил российских, которые вторглись в Украину, сейчас воюют на разных участках фронта, она сконцентрирована вокруг Покровска с трех направлений", – акцентировал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам эксперта, россияне штурмуют город с юга, а также пытаются обойти его с юго-запада в попытках перерезать трассу на Павлоград.

Видео дня

"Ну, здесь разговоры о вклинивании в Днепропетровскую область. Ну и последний пока акт этой развивающейся сцены, это перерезание противником трассы Покровск-Константиновка", – продолжил он.

Лакийчук отметил, что оккупационные войска РФ пытались развивать наступление одновременно на Покровск и на Константиновку. Впоследствии враг понял, что для него это слишком опасно, и сконцентрировал силы на движении на Покровск.

"Сейчас мы видим, вот очевидная картинка: Покровск-Мирноград, агломерация оказалась в чаше окружения с трех сторон. Фактически это, мягко говоря, очень опасная ситуация, а учитывая то, что Покровск является ключом, почему они концентрируются здесь. Покровск – такой ключ для прикрытия для всего левого фланга нашего, для агломерации Константиновка – Дружковка – Краматорск. Это тыл для Торецка – Часов Яр", – добавил эксперт.

Лакийчук отметил, что "потеря Покровска может привести к эффекту домино на целом участке фронта". Он также заметил, что наличие в городе российских ДРГ говорит о том, что в ближайшие дни ситуация там будет обостряться.

"Здесь вы немножечко акцент делаете на диверсии, диверсионные группы. А надо в том числе обратить на вторую составляющую, ДРГ это диверсионно-разведывательный. Военную разведку вбрасывают в тыл противника для того, чтобы узнать наши позиции перед решающими штурмами. Поэтому ДРГ в Покровске – это свидетельство того, что со дня на день ситуация будет обостряться значительно. Враг идет, не хотел бы говорить на последний штурм, на штурм Покровска. Здесь между нами тоже возникает дискуссия. Ну уже можно сравнивать где-то с Авдеевкой, с Бахмутом, обороной Бахмута. И как рассредоточить наши силы для того, чтобы иметь максимальный эффект при обороне города, не потерять тех стратегических и оперативных преимуществ, которые мы имеем, теряя постепенно Покровский узел", – констатировал он.

Ситуация в Покровске

На днях проект DeepState сообщил, что российские ДРГ начали заходить в Покровск.

"Пару дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу", – отмечали в сообщении.

Отмечалось, что на одной из улиц города украинские бойцы попали во вражескую засаду.

Позже УП сообщила, что военные подтвердили факт проникновения российских ДРГ в Покровск. Первые вражеские группы там заметили еще 17 июля.

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