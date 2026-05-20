Россия разрешила сбивать украинские дроны над нефтегазовыми платформами в Каспийском море

Согласно пояснительной записке к закону, дроны представляют собой одну из самых серьезных угроз для экономических интересов России в Каспийском море.

Россия в среду, 20 мая, одобрила закон, разрешающий сбивать украинские и другие вражеские беспилотники над нефтегазовыми платформами в российском секторе Каспийского моря. Об этом сообщает Reuters.

Согласно пояснительной записке к закону, дроны представляют одну из самых серьезных угроз для экономических интересов России в Каспийском море.

"Принятие соответствующего федерального закона позволит устранить правовой вакуум и принять необходимые меры для обеспечения антитеррористической защиты таких объектов, не затрагивая вопросы судоходства и рыболовства", – говорится в записке.

Видео дня

Удары по нефтепромышленности РФ

Как сообщал УНИАН, 18 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область, РФ).

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Также 19 мая была поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области РФ. Степень нанесенного ущерба уточняется", – говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: