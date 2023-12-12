Специалисты рассказали о снарядах в иле и погибших дельфинах.

Из-за нападения РФ на Украину в Черном море погибло 50 тысяч дельфинов, а некоторые птицы оставили заповедные земли и больше в Одесскую область не вернулись.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал начальник научного отдела национального природного парка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев. По его словам, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты нанесли природе колоссальный ущерб. Больше всего пострадали дельфины, которых погибли тысячи - трупы находили на территории "Тузловских лиманов", пляжах Одессы и тому подобное.

Русев пояснил, что с началом полномасштабного вторжения первые мертвые дельфины оказались на побережье заповедного лимана. Сотрудники нацпарка сразу начали собирать информацию, которую брали даже из российских источников. В частности, о том, что никогда раньше такое количество мертвых дельфинов не выбрасывало на побережье РФ и оккупированного Крыма. По словам Русева, при этом россияне намекали, что это - не проблема из-за войны, а какая-то инфекция, которая часто поражает млекопитающих. Но информацию о невероятном количестве погибших дельфинов подтверждали специалисты других черноморских государств - Болгарии, Турции и Румынии.

Видео дня

"Мы собрали материал о погибших дельфинах, задокументировали каждого погибшего млекопитающего... До полномасштабного вторжения мы исследовали и изучали 44 км побережья Тузловских лиманов, где находили три мертвых дельфина в год. Во время войны у нас есть для исследований только 6 км, на которых нам разрешили работать военные. Но на этой малой территории мы нашли 37 погибших дельфинов. По нашим наблюдениям и подсчетам, всего с начала полномасштабного вторжения в Черном море погибли около 50 тысяч дельфинов", - подчеркнул ученый.

По его словам, этот факт подтвержден различными источниками, а исследования ученых стали доказательством экоцида российских захватчиков. В то же время Русев отметил, что пока нет результатов лабораторных исследований материала (из трупов найденных млекопитающих), которых отправили на экспертизу за границу. "Но думаю, что это - вопрос времени", - подчеркнул ученый.

Он добавил, что в этом году сотрудники парка также наблюдали мертвых дельфинов, которые погибли, скорее всего, из-за вражеской бомбардировки в районе Кинбурнской косы Николаевской области, откуда течение несет трупы в Одесскую область.

Также работники парка собирают информацию о птицах, но точное количество погибших из-за войны назвать невозможно. Потому что при взрыве большие стаи мгновенно взлетают и некоторые птицы покинули лиманы и больше не вернулись.

"Не сформировались колонии чеботарей. Стало значительно меньше птиц, охотящихся на рыбу - цапель, пеликанов... Природа отвечает на войну, а ее восстановление возможно только после победы Украины", - говорит Русев.

В то же время после того, как украинские защитники освободили остров Змеиный и оккупанты покинули северо-западную часть Черного моря, в парке "Тузловские лиманы" начали селиться розовые фламинго. В частности, 570 взрослых свили гнезда, в результате чего родилось 192 птенца. Недавно розовые красавцы полетели в Болгарию, где сейчас живут возле Бургаса.

Также ученый рассказал, что в заповедной зоне - в лиманах и Черном море - осталось много неразорвавшихся снарядов, что является большой проблемой.

"Горели наши степи, горели леса от прилетов. Пылал песчаный пересыпь. Из-за этого исчезли виды птиц, которые гнездились у нас на лиманах. Мы все задокументировали как доказательство преступлений Российской Федерации", - подчеркнул Русев.

По словам директора нацпарка Ирина Выхристюк, "Тузловские лиманы" - единственный в Украине заповедник на Азово-Черноморском побережье, который работает и не был оккупирован российскими захватчиками. В то же время в начале полномасштабного вторжения он очень страдал от оккупантов - из-за обстрелов украинского побережья с моря.

"Нам надо многое сделать по разминированию акватории. Еще с начала вторжения снаряды летели в лиманы и застревали в иле. Их надо вытаскивать и обезвреживать. Кроме того, в акватории Черного моря еще есть мины..." - рассказала Выхристюк.

Птицы в "Тузловских лиманах"

Напомним, что в октябре в национальный природный парк прилетело более 1 тысячи розовых фламинго. Они присоединились к огромному "розовому поселению", которое уже загнездилось там.

Сообщалось, что почти все вновь прибывшие - взрослые, но было и несколько птенцов.

Вас также могут заинтересовать новости: