Как отметил специалист, количество некоторых видов птиц уменьшилось в десятки раз.

Из-за ухудшения состояния дельты Днестра не только наблюдается потеря озер, но и массовое исчезновение водолюбивых птиц и других животных. Об этом заявил соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко в комментарии для "Телеграф".

По его словам, часть из этих птиц вынуждена в другие регионы, а другие ищут убежище возле загрязненных прудов очистных сооружений.

"Мы фактически теряем водолюбивые редкие виды птиц, в частности, косаря, каравайку. Если раньше их было сотни пар, то сейчас у нас десятки особей", - отметил он.

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Роженко отметил, что очень сложная ситуация с косарем - птицей семейства ибисовых, которой нужны мелководные участки для питания.

"Для того, чтобы она питалась, ей нужны мелководные участки: 10-20 сантиметров, подтопленные пойменные луга. А пойменные луга уже исчезли лет 10, их просто нет", - рассказал биолог.

Он добавил, что птицы, которые раньше гнездились на Днестре, теперь выживают на очистных сооружениях или небольших участках воды со сложной биологической ситуацией.

"Они находят там какие-то небольшие участки, например, на прудах очистных сооружений, где биологическая ситуация достаточно сложная, но они должны там жить, потому что других участков нет", - объяснил Роженко.

Биолог подчеркнул, что количество птиц на этих территориях уменьшилось в десятки раз. Одни виды могут мигрировать, как, к примеру косари. В последнее время эти птицы могут появляться на Закарпатье.

"Не от хорошей жизни он там. В дельтах рек пересохли плавни и птица вынуждена путешествовать в поисках других мест", - отметил эксперт.

Кроме того, под риском оказались европейская норка, которой нужны плавневые озера для существования.

"Резко уменьшается их численность, поскольку их среда обитания - это плавневые озера, водная среда. Такие территории сократились на 90%", - подытожил биолог.

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Как писал УНИАН, ранее украинские военные спасли косулю, которая застряла в защитных сооружениях. Животное запуталось в проволоке защитных сооружений и могло себя поранить. На видео, которое опубликовали бойцы, можно увидеть как бедное животное, запутавшееся в проволоке, рвется изо всех сил, чтобы освободиться.

Также стало известно, что в Украине исчезает все больше редких птиц. По словам орнитолога, это в частности связано и с человеческой деятельностью. Он отметил, что исчезают такие птицы, как ныряльщица серощекая, пастушья сумка большая и овсянка луговая.

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