Министр очертил перед послами стратегические цели и приоритеты в обороне Украины.

На следующий год Украине нужно минимум 120 млрд долларов на оборону, заявил глава оборонного ведомства Украины Денис Шмыгаль на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений.

Согласно сообщению в Telegram-канале министра, на этой встрече он обозначил стратегические цели и приоритеты обороны Украины, определенные президентом Владимиром Зеленским.

"В следующем году потребуется не менее 120 млрд долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО", - информировал Шмыгаль.

Видео дня

По его словам, сейчас ставится цель увеличить объемы украинского оружия - 50% для наших защитников должно закупаться в Украине. Речь идет также о работе над привлечением большего количества иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине.

В приоритете и увеличение поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны, отмечает Шмыгаль. Особый фокус - на новых поставках эффективных средств защиты нашего неба, в частности тех, которые способны сбивать баллистические цели.

Министр отметил, что есть потребность в дополнительном финансировании для развития украинской промышленности, в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.

Со своей стороны Украина готова делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями, отметил министр. Рассматривается создание совместных с союзниками предприятий, передавать им лицензии и открывать производства в странах-партнерах. Во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе - усилит и партнеров Украины.

Встреча Зеленского с послами

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 июля, с руководителями украинских посольств встречался президент Владимир Зеленский. Он озвучил ключевые приоритеты для отечественной дипломатии. Согласно сообщению в Telegram-канале главы государства, в первую очередь речь идет об обеспечении Украины оружием, привлечении финансирования в отечественный ВПК, работе по российским активам и дальнейших санкционных шагах, ускорением создания трибунала для РФ за совершенные преступления, интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: