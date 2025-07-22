Специалисты предлагают создать официальный перечень запрещенных продуктов.

Авторы нового законопроекта №13505 предлагают полностью вывести из оборота российский IT-продукт до 2030 года. Об этом сообщается на официальном портале Верховной Рады.

"В условиях гибридной агрессии против Украины возникла объективная потребность в законодательном урегулировании вопросов признания таких продуктов (имеются в виду российские IT-продукты, - УНИАН) враждебными", - говорят авторы инициативы.

Сейчас главная проблема заключается в том, что в действующем законодательстве отсутствуют четкие критерии, благодаря которым можно определить враждебное программное обеспечение.

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Авторы законопроекта предлагают признать враждебными ИТ-продукты, которые:

были созданы Российской Федерацией (или принадлежат стране-агрессору);

имеют бенефициаров, которые связаны с государствами, враждебными к Украине;

используются для сбора или передачи информации угрожающим для Украины способом;

находятся в открытых санкционных списках других государств или организаций.

Специалисты предлагают создать официальный перечень запрещенных продуктов, который будет вести Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи). Предполагается, что предложения в перечень будут вносить СБУ и Национальный банк Украины.

В случае принятия основные положения законопроекта вступят в силу через шесть месяцев после публикации. Ограничения в отношении враждебного ИТ-продукта коснутся госорганов, критической инфраструктуры, оборонного сектора и платежных систем.

Нарушение запрета будет караться финансовыми санкциями - 2% от годового оборота компании с 1 января 2030 года. Исключения предусматриваются только для разведывательных органов.

Российская ИТ-сфера - последние новости

Apple решила отключить россиян от платформы для создания корпоративных приложений Apple Developer Enterprise Program. Платформа ADEP использовалась практически всеми крупными корпорациями и компаниями-разработчиками РФ. Благодаря ей сотрудники компаний имели цифровые инструменты внутри своей экосистемы.

На момент введения ограничений РФ не имела альтернативы ADEP. Поэтому, по словам россиян, из-за них российские компании столкнулись с серьезными трудностями.

Также сообщалось, что в Google решили перекрыть заработок для разработчиков приложений из РФ.

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