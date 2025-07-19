Освобожденная красавица сразу побежала в лес.

Воины 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ спасли косулю, которая застряла в защитных сооружениях. Об этом сообщили в указанном подразделении.

"У дороги наши военные заметили напуганную косулю, которая запуталась в проволоке защитных сооружений. Малыш дергался и мог себя покалечить", - рассказали в бригаде.

Бойцы уточняют, что сам процесс освобождения на камеру не сняли, потому что все были заняты - нужно было быстро и осторожно освободить красавицу. Однако они обнародовали видео, на котором можно увидеть как бедное животное, запутавшееся в проволоке, рвется изо всех сил, чтобы освободиться. Ей помогли люди, после чего она сломя голову бежит прочь - как можно дальше от опасных сооружений.

"Освободили - и она мгновенно побежала в лес. Маленькая жизнь спасена. Даже на войне есть место для человечности", - подчеркивают военные.

Последствия российской войны для животных

Как писал УНИАН, из-за войны, которую развязала РФ, в Украине страдают не только люди, но и животные - как дикие, так и домашние. Только из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС летом 2023 года погибли тысячи животных и птиц. Из-за искусственного наводнения, которое произошло в результате подрыва, бурным потоком уничтожен целый биогеоценоз - уникальный ландшафтный комплекс со всеми живыми организмами. Некоторых даже прибило течением к побережью Одесской области, где люди пытались помочь животным.

Например, в национальный природный парк "Тузловские лиманы" течением принесло много краснокнижных тритонов, которые погибли.

В то же время украинским военным удалось спасти щенков енотовидной собаки, которых вынесло в Черное море - "гостей" с Херсонщины сняли с плавучих островков и отвезли в Одесский зоопарк.

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