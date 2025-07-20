Отмечается, что эта рыба пожрает все живое.

В озерах Украины водится рыба, которая способна изгнать всех соседей в водоеме. Этот хищник использует всю возможную пищу на разных этапах совей жизни.

Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии "Телеграф" рассказала, что речь идет о ротане-головешке, который может превратить озеро в почти моноспецифическую среду:

"Насколько мне известно, в нашей фауне есть 2 вида рыб, которые способны образовывать такие водоемы. Наш обычный окунь может образовывать небольшие окуневые озера, где живет только один вид рыб. Так же может и ротан-головешка."

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По ее словам, этот хищник может вытеснить даже карася, уничтожая его икру и изменяя состав местных водных группировок. Кроме того, ротань может влиять даже на земноводных, потребляя их икру.

"Ротан может существенно влиять на популяции земноводных, уничтожая размножающиеся в воде икру лягушек. В частности, икра зеленых лягушек для него является пищей", - указала ученая.

В связи с этим крайне важно следить за популяцией ротаня-головешки, чтобы сохранить местные виды и экологическое равновесие.

Справка УНИАН. Ротан-головешка - пресноводная рыба семьи Головешковых, длиной до 25 см с большой головой и многорядными зубами. Она вынослива и способна выживать в сложных условиях в замерзших или пересыхающих водоемах, с низким содержанием кислорода.

Война в Украине - ряд рыб оказались под угрозой

Ихтиолог Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала, что подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции россиянами в 2023 году нанес серьезный удар по популяциям рыбы в Украине, включая краснокнижных осетровых.

Также пострадали популярные в Украине виды рыб - щука и толстолоб счезают с прилавков.

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