Эти породы имеют милый вид.

Собаки имеют довольно крепкие зубы и любят грызть все, что им попадется. Однако, как оказалось, существуют породы собак, которые могут иметь несколько акульих рядов зубов. Об этом пишет Parade Pets.

"Мелкие породы от природы склонны к тому, что мы называем "сохраненными молочными зубами", что означает, что молочные зубы не будут потеряны, когда появятся взрослые. Это приводит к переполненной пасти и двойному набору зубов, а зубы, которые остаются на месте, выглядят более острыми и заметными", - объяснила доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач-резидент компании Waggel Эйми Уорнер.

Поэтому издание назвало 5 пород собак, которые являются крошечными, но очень зубастыми.

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Йоркширский терьер

Эта порода имеет зубы, которые похожи на акульи. У этих щенков они прячутся за милыми, пушистыми усами.

В то же время эти собаки являются большими личностями в маленьком теле.

"Их энергичность и наглость - это часть удовольствия", - заверила доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач из Lovet Pet Health Care Керри Тарр.

Чихуахуа

Как и большинство собак, чихуахуа любят грызть все, что попадается им на пути. Однако преимущество этой породы заключается в том, что ее акульи зубы вряд ли нанесут большой вред, так как являются очень маленькими.

"Чихуахуа маленькие, но чрезвычайно преданные. Они сильно привязываются к одному человеку и являются чрезвычайно преданными друзьями", - добавила Уорнер.

Такса

Такса, несмотря на свою миниатюрность, имеет солидный набор акульих зубов.

По словам кинолога Сары Рюттен, таксы являются "любознательным" собаками и любят исследовать окружающую среду.

"Но эти маленькие ребята хорошо поддаются дрессировке и общаются почти со всеми, поэтому вы можете поощрять их к прогулкам, а не к грызению вашего дивана. А еще они отличные компаньоны", - подчеркнула Рюттен.

Стаффордширский бультерьер

Эта порода может выглядеть устрашающе, имея акульи зубы и темную шерсть, однако на самом деле бультерьеры очень ласковые и преданные своим хозяевам, уверяет ветеринарный врач Кейтлин Джонсон.

"Если у вас дома есть стаффи, или вы думаете о том, чтобы завести одного из этих пушистых созданий, просто убедитесь, что у вашего песика есть много интересных вещей, которые он может грызть. Иначе вы можете обнаружить, что ваша обувь или другие важные предметы неожиданно превратились в игрушку для грызунов. Впрочем, естественная кротость этой породы означает, что на них трудно долго сердиться", - отметили в Parade Pets.

Бигль

Бигли являются прирожденными охотничьими собаками, которые тоже имеют зубы, похожие на акульи. Однако эксперты советуют не бояться их зубов, ведь они очень дружелюбные щенки.

Другие интересные факты о собаках

Ранее ветеринары объяснили, почему ваша собака не ест. По их словам, причинами этого могут быть нарыв зуба, сломанный зуб, инфекция, заболевания желудочно-кишечного тракта, боль при артрите и другие.

Также эксперты рассказали, какие собаки являются редкими и имеют необычный вид. В этот перечень вошли азавак, финский шпиц, гранд Блю де Гасконь, харьер, гренландская собака и другие.

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