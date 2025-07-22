Украинские военные массово загружают видеоролики, на которых их дроны поражают северокорейские артиллерийские системы.

Старые системы залпового огня, которые Северная Корея поставляет России, оказались крайне уязвимы для атак украинских fpv-дронов.

Как пишет Business Insider, украинские военные массово загружают видеоролики, на которых их дроны поражают артиллерийские системы, а некоторые из них поджигают открытые боеприпасы пусковых установок, нанося им катастрофический ущерб.

Так, в одном из недавних видеороликов видно, как дрон FPV летит в заднюю часть северокорейской пусковой установки Type 75.

"Кадры, снятые дроном, показали, что в момент удара в 12-ствольную буксируемую пусковую установку было заряжено по меньшей мере четыре ракеты. Экипаж нигде не видно, и дрон, по-видимому, попадает в одну из ракет", - пишет BI.

Еще одна система Type-75 была уничтожена 12 июля подразделением Национальной гвардии Украины, которое загрузило видео, на котором дрон сбрасывает боеприпас на систему.

Издание отмечает, что северокорейские ракетные установки Type-75 неоднократно видели в последние месяцы на российской линии фронта и на полигонах. Похоже, это одна из последних систем, которые Северная Корея поставила для московских войск, и это версия китайской легкой пусковой установки Type-63 — старой 12-ствольной системы, в которой все заряженные ракеты находятся на виду.

По последним данным, Северная Корея отправила России сотни артиллерийских орудий, в том числе M1991, Type-75, гаубицы и более современные пусковые установки Пхеньяна, такие как ракетная система залпового огня KN-09.

При этом большая часть оборудования КНДР основана на советских или китайских технологиях, поэтому оно, как правило, очень похоже на системы, которые российские войска уже использовали в Украине, отмечается в статье.

Например, BM-21 Grad времен холодной войны — это ракетная система, которая широко использовалась в войне и загружается вручную. А ее боеприпасы, как и M1991 и Type-75, находятся под открытым небом и уязвимы для атак дронов FPV.

"При этом современные западные ракетные системы, такие как американская M142 HIMARS, часто используют контейнерные, закрытые боеприпасы, которые в некоторой степени защищены от небольших взрывов".

На последних военных парадах Северной Кореи были продемонстрированы новые ракетные установки, которые, по-видимому, имеют дополнительную защиту. Однако Запад и Южная Корея полагают, что большая часть артиллерийского арсенала Пхеньяна состоит из старых, устаревших систем, та что многие из его пусковых установок будут страдать от тех же недостатков, что и M1991 и Type-75, отмечается в статье.

КНДР в войне в Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заверил, что его страна готова "безоговорочно поддержать" все действия Москвы в агрессии против нашего государства.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Северная Корея сейчас поставляет России до 40% боеприпасов для войны с Украиной.

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